Umstrukturierung in Kevelaer : Tourismus wird eigener Bereich

Im Rathaus wird es einige Umstrukturierungen geben. Foto: Evers, Gottfried (eve)

Kevelaer In der Verwaltung steht eine Neuordnung an. Die Bereiche Tourismus und Bürgerservice werden getrennt. So soll es kleinere Einheiten geben. Zudem will die Kommune im Bereich Freizeit und Kultur verstärkt Akzente setzen.

Nicole Wagener hat zum Jahresende die Stadtverwaltung Kevelaer verlassen. Sie arbeitete zunächst als Citymanagerin und war später für die strategische Ausrichtung des Bereichs Tourismus in der Wirtschaftsförderung zuständig. Kurz nach ihrem Abschied wird es eine Reihe von Veränderungen im Rathaus geben. Ihre Stelle wird jetzt nicht einfach Eins zu Eins neu besetzt, vielmehr lag ohnehin eine Umstrukturierung in der Verwaltung an, die zum 1. Februar umgesetzt werden soll, wie Fachbereichsleiter Werner Barz erläutert. „Wir wollen uns im Bereich Tourismus und Bürgerservice künftig neu aufstellen“, erläutert er. Bislang bilden die Bereiche Kultur, Tourismus, Bürgerservice und Standesamt eine Abteilung. Mit 30 Mitarbeitern sei dieser Bereich eigentlich viel zu groß, so Barz, üblich sei eher die Hälfte der Beschäftigten.

Hinzu komme, dass die Aufgaben durch die Eröffnung des Gradierwerks noch steigen würden. Dann wäre man fast schon bei 40 Mitarbeitern. In manchen Verwaltungen sei das schon ein ganzer Fachbereich.

Info 300 Beschäftigte arbeiten für Kevelaer Drei Standorte Bei der Stadtverwaltung Kevelaer arbeiten etwa 180 Beschäftigte in drei Verwaltungsgebäuden: im Rathaus am Peter-Plümpe-Platz, im alten Rathaus an der Busmannstraße und im Verwaltungsgebäude am Hoogeweg. Weitere Mitarbeiter Des Weiteren arbeiten noch etwa 120 städtische Beschäftigte an anderen Standorten wie etwa Betriebshof, Kindergarten, Hallenbad, Freibad, Schulen, Jugendheim, Konzert- und Bühnenhaus, Öffentliche Begegnungsstätte und auch bei den Stadtwerken Kevelaer.

Daher ist geplant, die Abteilung aufzuteilen. Es wird einen Bereich geben, der sich um Bürgerservice und Standesamt kümmert, also um die Themen, die eher „Verwaltungsakte“ sind wie Passverlängerung oder Anmeldung von Kindern. Abteilungsleiter bleibt hier Bernd Pool.

Neu entstehen soll daneben der Bereich „Kultur und Tourismus“. „Gerade beim Tourismus gibt es nach unserer Ansicht noch reichlich Luft nach oben, daher wollen wir hier richtig Gas geben“, sagt Barz. Geplant ist beispielsweise, dass es Pauschalangebote zu Kevelaer geben soll. Die Marienstadt will sich daher auch dem Deutschen Tourismusverband anschließen. Dieser neue Bereich soll künftig auch eine eigene Leitung bekommen. Die Stelle soll sowohl intern wie extern jetzt ausgeschrieben werden. Die Abteilung „Kultur und Tourismus“ werde auch noch dadurch aufgewertet, dass der Bereich „Strategie im Tourismus“ ebenfalls in dieses Aufgabengebiet fällt. Bislang war das Aufgabe der Wirtschaftsförderung. Die gibt gewissermaßen den Tourismus jetzt ab. „Auf dem Sektor wird sich in Kevelaer jetzt eine Menge tun, einmal soll die Einweihung des Solegartens im Juni einen Schub geben, dann ist ja auch geplant, dass es im Forum Pax Christi mehr Veranstaltungen unter städtischer Regie gibt. Auch das muss gestemmt werden.“

Über die Umstrukturierungen werde es intensive Gespräche mit den Mitarbeitern geben. Die Stelle von Nicole Wagener falle nicht weg, dafür werde es eben die Aufwertung zur Abteilungsleiterposition im Bereich Tourismus geben. Zudem soll eine Auszubildende fest übernommen werden.