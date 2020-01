Großbrand bei Mühlhoff : Verletztem Feuerwehrmann aus Weeze geht es besser

UEDEM/WEEZE Der Mann hatte beim Großbrand in Uedem einen Herzinfarkt erlitten. Die Produktion bei Mühlhoff soll am 6. Januar wieder anlaufen.

(ove/zel) Nach dem Großbrand bei Mühlhoff gibt es für die Feuerwehrleute aus Weeze eine positive Nachricht. Ihrem Kameraden, der bei dem Einsatz einen Herzinarkt erlitt, geht es besser. Er sei zwar noch im Krankenhaus, aber auf dem Wege der Besserung, berichtet Dominik Behet, Sprecher der Feuerwehr Weeze. Der Mann hatte beim Einsatz plötzlich Schmerzen in der Brust bekommen und war noch an Ort und Stelle untersucht und behandelt worden. Denn bei solchen Großeinsätzen ist auch immer ein Rettungsteam zum Eigenschutz der Feuerwehrleute vor Ort.

Nach der Untersuchung kam der Weezer sofort ins Krankenhaus. „So ein Einsatz ist enormer pychischer Druck und eine große körperliche Beanspruchung“, so Behet. Ein Feuerwehrmann müsse von Null auf 100 kommen. Daher komme es immer mal wieder vor, dass die Belastung zu groß ist, obwohl alle Feuerwehrleute regelmäßige medizinische Untersuchungen und Fitnesstests absolvieren. „Die wichtige Nachricht für und ist, dass es ihm besser geht. Die Wehrleitung steht in ständigem Kontakt mit ihm.“ Er werde von der gesamten Feuerwehr und der Gemeinde unterstützt.

Bei der zügigen Beschaffung half Uedems Bürgermeister Rainer Weber, wie er unserer Redaktion erklärt. „Ich bin wieder hoffnungsvoll, es geht bei Mühlhoff voran. Es ist bemerkenswert, wie alle Beteiligten weiter an einem Strang ziehen“, sagt Weber. Auch soll die Gemeindeverwaltung Ausschau nach Immobilien in der direkten Nachbarschaft halten, in die die Mühlhoff-Verwaltung vorläufig einziehen könnte. Vorerst findet diese in provisorischen Containern Platz, die Horlemann-Omexom zur Verfügung stellt. Die IT-Infrastruktur sei wie durch ein Wunder vom Brand unbeeinträchtigt geblieben.