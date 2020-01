Die Gebühren im Gelderland : So teuer werden Abfall und Abwasser

Der Unterhalt des Kanalnetzes ist teuer. Die Kosten legen die Kommunen auf die Abwassergebühren um. Foto: Tinter/Tinter, Anja (ati)

Gelderland In den nächsten Tagen verschicken die Kommunalverwaltungen die „Grundbesitzabgabenbescheide“. Wir sagen, wie sich die Gebühren für Müllentsorgung und Abwasserbeseitigung entwickeln.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Michael Klatt und Dirk Möwius

Haus- und Grundeigentümer finden in den nächsten Tagen Post aus den für sie zuständigen Rathäusern in ihren Briefkästen: den Grundbesitzabgabenbescheid. In ihm ist aufgelistet, was für die Abwasser- und Abfallbeseitigung sowie für die Grundsteuern fällig ist. Danach bemisst sich die Höhe der Abschlagszahlungen. Die Werte für die Städte und Gemeinden des Gelderlandes im einzelnen. Für die Abfallentsorgung wird 14-tägige Leerung angenommen.

Geldern Etwas teurer wird es in Sachen Müllabfuhr in Geldern. Für die graue Tonne sind im Jahr bei der 120-Liter-Tonne 94,13 Euro ( Vorjahr 91,97 Euro) fällig, beim 240-Liter-Gefäß 173,33 Euro (169,03 Euro). Dazu kommt die Gewichtsgebühr von 0,27 Euro je Kilogramm Restmüll (0,27 Euro). Die blaue Tonne bleibt im Preis stabil (120 Liter oder 240 Liter 10,79 Euro, vorher 10,72 Euro). Günstiger wird es bei der braunen Tonne (Bioabfall). Für 120 Liter oder 240 Liter sind 140,77 Euro (150,86 Euro) fällig. Beim Abwasser sieht es wie folgt aus: Schmutzwasserkanal 2,62 Euro je Kubikmeter (2,52 Euro), abflusslose Gruben 9,95 Euro je Kubikmeter (9,28 Euro) und für den Regenwasserkanal 1,17 Euro je Quadratmeter versiegelter Fläche (1,13 Euro) pro Jahr.

Info Bestandteile der Nebenkosten Grundlagen Die Verfassung für das Land Nordrhein-Westfalen gewährt den Gemeinden das Recht, ihren eigenen Finanzbedarf durch die Erhebung öffentlicher Abgaben zu decken. Neben einem gewissen Anteil am Steueraufkommen und staatlichen Zuweisungen sind diese eine wichtige Einnahmequellen für die Kommunen. Gebühren Sie werden für die tatsächliche Inanspruchnahme von öffentlichen Einrichtungen (Benutzungsgebühren) oder von Behörden (Verwaltungsgebühren für Amtshandlungen) verlangt. Für Benutzungsgebühren gilt das Kostendeckungsprinzip, das bei der Gebührenkalkulation zu berücksichtigen ist. Öffentliche Einrichtungen, für die häufig Benutzungsgebühren erhoben werden, sind zum Beispiel Wasser-, Strom-, Gas- oder Wärmeversorgung, Abwasser- oder Abfallentsorgung, Straßenreinigung, Bäder oder Friedhöfe. Zweite Miete Vermieter können bestimmte Ausgaben auf ihre Mieter umlegen. Zu den unvermeidlichen Nebenkosten zählen Grundsteuer, Wasser und Müllabfuhr.

Kevelaer Für die Einwohner von Kevelaer geht es bei den Müllgebühren nach unten. Die graue 80-Liter-Tonne kostet statt bisher 80,90 jetzt 70,40 Euro. Darin ist die Papiertonne schon inklusive. Die braune 120-Liter-Biotonne verbilligt sich von 83,20 auf 81,90 Euro. Die Gebühr für die Regenwassereinleitung steigt von 0,85 auf 0,88 Euro je Quadratmeter angeschlossener befestigter Fläche. Die Abfuhr bei den Kleinkläranlagen wird günstiger, statt 17,42 sind nur noch 15,38 Euro pro Kubikmeter fällig. Nach oben geht es beim Schmutzwasser, es kostet künftig pro Kubikmeter 2,45 statt 2,30 Euro. Die gleiche Steigerung gibt es bei der Entleerung abflussloser Gruben.

Straelen Die Bürger der Blumenstadt dürfen sich über sinkende Abfallgebühren freuen. Für einen 60-Liter-Restabfallbehälter werden 2020 exakt 110,11 Euro verlangt (2019: 117,33). Für die graue 80-Liter-Tonne sinkt die Gebühr von 138,29 auf 128,62 Euro. Die blaue 120-Liter-Papiertonne verbilligt sich von 13,55 auf zwölf Euro, die braune 120-Liter-Biotonne von 83,44 auf 78,73 Euro. Für die Beseitigung von Schmutzwasser sind künftig statt 2,80 nur noch 2,67 Euro pro Kubikmeter Abwassermenge fällig, für Niederschlagswasser statt 1,01 nur noch 0,97 Euro pro Quadratmeter befestigter Fläche. Bei abflusslosen Gruben steigt die Gebühr von 6,52 auf 6,91 Euro pro Kubikmeter Abwassermenge, bei Kleinkläranlagen sinkt sie von 23,06 auf 18,74 Euro pro Kubikmeter abgefahrenen Klärschlamms.

Issum Die Issumer zahlen für ihre graue 60-Liter-Tonne statt bisher 59,40 nur noch 57 Euro, für die 80-Liter-Tonne statt 79,20 nur noch 75,96 Euro. Das 120-Liter-Bioabfallgefäß verbilligt sich von 73,20 auf 66,48 Euro. Die grüne Papiertonne ist kostenlos. Für die Einleitung von Schmutzwasser zahlen die Issumer pro Kubikmeter künftig 2,62 statt bisher 2,26 Euro, an Regenwassergebühr pro Quadratmeter angeschlossener und befestigter Fläche 0,89 statt bisher 0,76 Euro. Bei abflusslosen Gruben steigt die Gebühr von 7,34 auf 8,78 Euro pro Kubikmeter, bei Kleinkläranlagen steigt sie von 27,67 auf 27,70 Euro.

Kerken

Durchweg günstiger wird es für die Bürger Kerkens in Sachen Abfallentsorgung. Bei der Restmülltonne sinkt die Gebühr auf 111,22 Euro (60-Liter-Tonne, 2019: 114,24 Euro) oder 138,86 (80 Liter, vorher 134,56). In den Gebühren der Restmülltonne sind die Kosten für die Papiertonne (grüne) enthalten. Beim Bioabfall sind für die 120-Liter-Tonne 104,24 (108,25) und für 240 Liter 166,92 (175,17) Euro fällig. Teurer wird es dagegen in Sachen Abwasser. Für Schmutzwasser/Kanal) sind 1,40 (1,27) Euro, für die Schutzwasserbehandlung (Kanal) 1,17 (1,03), für die Niederschlagswassereinleitung 2,57 (2,30) und für die Grundwassereinleitung 1,36 (1,19) zu bezahlen. Bürgermeister Dirk Möcking: „Die wesentlichen Faktoren, die zur Gebührenanhebung führen, liegen einerseits in der zweiten. Stufe bei der Anhebung der Niersverbandsumlage um rund 14 Prozent und zum anderen in dem erhöhten Aufwand zur Unterhaltung der Abwasserbeseitigungsanlagen.“

Wachtendonk In Wachtendonk verteuern sich die Müllgebühren. Für eine graue 60-Liter-Tonne werden künftig statt 140,28 dann 147,36 Euro fällig, für eine 80-Liter-Tonne statt 170,88 jetzt 178,80 Euro. Die braune 120-Liter-Tonne verteuert sich von 86,04 auf 90,72 Euro. Die grüne Papiertonne ist kostenlos. Unterschiedlich ist die Entwicklung bei den Abwassergebühren. Die Benutzung des Schmutzwasserkanals verteuert sich von 2,45 auf 2,90 Euro je Kubikmeter Abwassermenge, die Benutzung des Regenwasserkanals von 0,99 auf 1,11 Euro je Quadratmeter befestigter Fläche. Bei abflusslosen Gruben sinkt die Gebühr von 9,19 auf 7,45 Euro je Kubikmeter Abwassermenge, bei Kleinkläranlagen steigt sie massiv von 18,60 auf 40,90 Euro je Kubikmeter abgefahrenen Klärschlamms.