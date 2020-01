Kirche in Kevelaer : Ein Jahr, das kräftezehrend war

Kevelaer Aufarbeitung des Themas Missbrauch, synodaler Weg – auch 2020 gibt es Herausforderungen in Kevelaer.

Was wünschen Sie sich für 2020?

GREGOR KAULING Ich habe in mancherlei Hinsicht ein sehr anstrengendes und schweres Jahr 2019 hinter mir, dass bereits mit einem Krankenhausaufenthalt und einer unerwarteten OP in den ersten Tagen des Januar begann. Der Missbrauchsskandal in der Katholischen Kirche hat auch Kevelaer erreicht. Der Begleitungsprozess als leitender Pfarrer war sehr kräftezehrend. In der Wallfahrt konnten wir neue spirituelle Angebote weiter ausbauen. Mein größter Wunsch deckt sich daher mit dem vieler anderer, und das ist Gesundheit für meine Familie und Freunde sowie Frieden zwischen Gott und Mensch und unter den Menschen aller Religionen und Staaten. Das entspricht auch der Weihnachtsbotschaft.

Was sind die größten Herausforderungen?

KAULING In einer Zeit zunehmender Egoismen und Individualismen sowie einer einseitigen Propagierung der Nationalstaatlichkeit hoffe ich auf die Kraft der christlichen Kirchen zu Gemeinschaft und Solidarität. Dazu gehört auch die eigene Selbstbesinnung auf die Wurzeln des Glaubens. Im Jahre 2020 gedenken wir des 100. Geburtstages des Heiligen Papstes Johannes Paul II, Karol Wojtyla, er wurde am 18. Mai 1920 in Wadowice, unweit von Auschwitz entfernt geboren. Es geht darum, zu beherzigen,was er bei seiner Antrittspredigt als neuer Papst 1978 gesagt hat: „Habt keine Angst, öffnet die Staaten und Kulturen, öffnet die Systeme füreinander...“ Ich habe manchmal den Eindruck, wir sind weiter davon entfernt, als je zuvor. Von daher, eine große Herausforderung!

Was von 2019 muss im kommenden Jahr noch aufgearbeitet werden?

KAULING Im Bereich der Wallfahrt vor Ort schauen wir auf das, was sich neu bewärt hat in der Begleitung unserer Pilgerinnen und Pilger. Wie in allen Betrieben stehen immer wieder auch Erneuerungen auf dem Programm. So bleibt das Priesterhaus als Pilgerherberge und Tagungshaus immer eine Herausforderung. Hier stellt sich die Frage der Weiterentwicklung unserer Programme. Wir erarbeiten seit einiger Zeit zusammen mit den Verantwortlichen des Bistums Münster eine zeitgemäße Personal- und Verantwortungsstruktur. Dazu zählen in einem so alten und historischen Gebäude wie dem Priesterhaus auch immer wieder Renovierungsfragen.

Die unterschiedlichen Skandale im Leben der Katholischen Kirche, sei es der sexuelle Missbrauch oder der Machtmissbrauch oder die Finanzen erfordern ein konsequentes Handeln der Bistumsleitungen, mit dem Blick auf eine durchgehende Transparenz und Außenkommunikation.

Das Bistum hat angekündigt, dass gespart werden muss. Wie wird sich das auf St. Marien und die Wallfahrt auswirken?

KAULING Sparmassnahmen sind sicherlich im Hinblick auf die Zukunft und eine Ressourcensicherung in der Kirche sehr sinnvoll. Das erfordert Augenmaß und Kreativität gleichermaßen. Hier hat das Bistum Münster in den vergangenen Jahren solide gewirtschaftet und sich nicht zuletzt vom Kirchensteuerrat, unter der Aufscht sachkompetenter und engagierter Männer und Frauen, gut begleiten lassen. Der Wallfahrtsort Kevelaer hat im Bistum Münster und weit darüber hinaus eine gewisse Leuchtturmfunktion. Dieser wichtigen Aufgabe können wir nur gerecht werden, wenn auch zukünftig eine gute finanzielle Unterstützung gewährleistet wird. Das gilt auch für die personelle Stärke sowohl im Priesterhaus als auch im Seelsorgerteam.

Ein Thema, das das Kirchenjahr in Kevelaer mit bestimmt hat, sind die Vorwürfe wegen sexuellen Missbrauchs. Sie waren ja ganz persönlich eingebunden, weil sich das Opfer an Sie gewandt hat. Hat sich das Klima in der Gemeinde durch diese Vorwürfe verändert?

KAULING Mich hat das Thema seit Weihnachten 2018 das ganze Jahr hindurch als Seelsorger bis heute beschäftigt. Durch die Veröffentlichung am ersten Novemberwochenende ist das Thema des sexuellen Missbrauchs in der Kirche gegen Ende des Jahres auch in Kevelaer virulent geworden. Der offene Umgang mit der Thematik war aus meiner Sicht sehr wichtig. Es hat Menschen miteinander ins Gespräch gebracht. Ich werde sehr häufig von Menschen darauf angesprochen und konnte auch bereits viele persönliche Gespräche führen. Das gilt für Kevelaerer aber auch für Menschen, die uns aus nah und fern verbunden sind. Unsere Pfarrei hat in den letzten Monaten ein „Institutionelles Schutzkonzept (ISK)“ entwickelt. Dieses sieht Wege der Praevention, Begleitung und Krisenintervention sowie konkrete Hilfsangebote vor. Das Schutzkonzept liegt im Augenblick zur Genehmigung in Münster. Im Januar 2020 werden unsere Gremien darüber beraten und es ratifizieren. Dann wird es allen Gruppen und Verbänden sowei der Öffentlichkeit vorgestellt.

Ihr Mitbruder aus Wesel, Pastor Stefan Sühling, hat gesagt, die Kirchenstruktur mache Vertuschung möglich. Wie stehen Sie zu diesem Vorwurf?

KAULING Zunächst einmal steht es ohne Zweifel fest, dass es in der Katholischen Kirche eine Vertuschung im Kontext des sexuellen Missbrauchs gegeben hat. Sicherlich haben auch gewisse Macht- und Abhängigkeitsstrukturen diese Vertuschung begünstigt. Wir schauen oftmals auf Taten zurück, die zum Teil Jahrzehnte zurückliegen und uns in eine komplett andere Zeit führen, mit anderen Prägungen und Milieus. Das gilt ja auch für alle geschichtlichen Kontexte, mit denen wir uns beschäftigen. Ich bin daher immer etwas vorsichtig, zu vorschnell über Personen aus der Geschichte zu urteilen oder gar sie zu richten, ohne die damaligen Kontexte zu beachten. Das entbindet uns nicht davon, Unrecht zu benennen, Straftaten aufzudecken und die nötigen rechtlichen Schritte einzuleiten. Gleichzeitig ist es wichtig, heute ein Bewusstsein für die Wahrnehmung und eine hohe Aufmerksamkeit zu schaffen, die insbesondere Kindern und Jugendlichen eine Sprachfähigkeit und einen Schutz geben. Aus meiner Sicht ist dies vor dem Hintergrund des flächendeckenden sexuellen Missbrauchs in Deutschland — auch angesichts jüngsten Vorfälle in Lügde und Recklinghausen — eine gemeinsame Aufgabe alle gesellschaftlichen Gruppen. Es bleibt abzuwarten, wie in dreißig Jahren zukünftige Generationen auf unsere heutige Zeit schauen werden.

Geistliche und Laien sind gemeinsam auf dem synodalen Weg. Das erste große Treffen beim Reformdialog soll im Januar sein. Was erhoffen Sie sich von diesem Prozess?