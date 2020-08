Tests unter 26 Arbeitern in einem Betrieb : Drei Erntehelfer in Kevelaer mit Coronavirus infiziert

Kevelaer Bei einem Betrieb in Kevelaer sind die Saisonarbeiter vom Kreis ein zweites Mal auf Covid-19 getestet worden. Diesmal gab es auch positive Ergebnisse.

Insgesamt waren in einem landwirtschaftlichen Betrieb 26 Personen getestet worden. Von den 23 negativ getesten Saisonarbeitern sind jetzt die in Quarantäne, die unmittelbaren Kontakt zu den drei Erkrankten hatten. Da die Personen in unterschiedlichen Unterkünften wohnen, sei es möglich, dass nicht alle 26 in Quarantäne geschickt werden müssten.