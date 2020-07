Neue Touren in Weeze und Goch : Auf den Spuren der Schmuggler

Neue Touren in Weeze und Goch

RP Zehn neue thematische Touren führen durch das Land van Cuijk, die Maasdünen sowie den Niederrhein. Beteiligt daran sind unter anderem Weeze und Goch.

Die zehn thematisch unterschiedlichen Touren führen durch das Land van Cuijk, die Maasdünen sowie den Niederrhein. Beteiligte Kommunen sind Weeze und Goch sowie in den Niederlanden Gennep, Bergen, Boxmeer und Cuijk.

Die attraktiven Rad- und Wanderrouten haben unterschiedliche Längen. „Sie führen durch eine abwechslungsreiche Natur mit ganz viel Wasser, Wäldern und Heidelandschaften“, sagt die Geschäftsführerin von Niederrhein Tourismus, Martina Baumgärtner: „Mitten in Europa und doch fernab der Hektik des Alltags in unberührter Natur.“ So kann man auf den Spuren der früheren Schmuggler unterwegs sein, die Boxteler Bahn erleben, die früher eine wichtige Verbindung für Königshäuser und Zarenfamilien zwischen London, Berlin und St. Petersburg war, oder bei Food-Touren die regionalen Köstlichkeiten wie Spargel oder Erdbeeren entdecken.