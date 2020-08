Wegen abgelaufener Fahrkarte : Zwei Männer bewerfen Busfahrer in Weeze mit Steinen

Weeze Ein 53 Jahre alter Busfahrer ist von zwei Männern in Weeze mit Steinen beworfen worden. Er hatte sie aufgefordert, eine gültige Fahrkarte zu kaufen.

Ein Busfahrer ist in Weeze von zwei jungen Männern mit Steinen beworfen worden, nachdem er ihnen die Mitfahrt mit abgelaufenen Fahrkarten verweigert hatte. Wie die Polizei jetzt mitteilte, ereignete sich der Vorfall bereits am Freitag gegen 15.25 Uhr an der Haltestelle vor dem Hotel am Flughafen.