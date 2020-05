Am Sonntag in Kevelaer : Stadt bietet Gastromen Corona-Sprechstunde an

Ab Montag dürfen auch in Kevelaer die Wirte wieder zapfen. Foto: Bußkamp Thomas/Bußkamp, Thomas (tbu)

KEVELAER Die Stadt hat viele Fragen von den Wirten zum Hygienekonzept bekommen. Daher gibt es am Sonntag eine Sprechstunde. Bereits am Samstag will die Stadt Infos an die Gastronomen verteilen.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Nicht besonders begeistert ist die Stadt Kevelaer davon, dass erst am Samstagvormittag vom Land die neue Änderung der Corona-Schutz-Verordnung für Montag, 11. Mai, erlassen wurde. Unter anderem dürfen, wie berichtet, ab Montag sämtliche Gastronomiebetriebe in Kevelaer wieder öffnen, wenn ein entsprechendes Hygiene- und Infektionsschutzkonzept vorliegt. Doch bis Samstag waren die Grundlagen dafür offenbar völlig offen.

„Hierzu erreichten uns im Ordnungsamt am Freitag etliche Anfragen, die wir mangels Verordnung nicht zufriedenstellend beantworten konnten“, so Ludger Holla vom Ordnungsamt. Besonders im Hinblick auf die Einhaltung der hygienischen Standards in Gaststätten herrsche eine große Unsicherheit.

Gerade die gastronomischen Betriebe hätten unter der nahezu zweimonatigen Schließung erheblich leiden müssen. „Daher werden am Samstagmittag schon sämtliche Kevelaerer Gastronomen über die neuen Hygienestandards informiert“, teilt Holla in einer Presseerklärung mit. Das entsprechende Schreiben werde den Betrieben von der Verwaltung persönlich überbracht. Für Rückfragen wird zudem am morgigen Sonntag für die Gastronomen eine telefonische Sprechstunde des Ordnungsamtes eingerichtet.

In der Zeit von 11 bis 12 Uhr gibt es am Sonntag, 10. Mai, die Möglichkeit für die Gastronomen, unter der Telefonnummer 02832 122832 ihre Fragen insbesondere zum Hygiene- und Infektionsschutzkonzept an die Mitarbeiter des Ordnungsamtes zu richten.

(zel)