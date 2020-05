Einrichtung für Obdachlose in Weeze : Eine Person im Petrusheim mit Coronavirus infiziert

Weeze Auch die Einrichtung der Katholischen Arbeiterkolonien in Weeze-Baal ist von Covid-19 betroffen. Der Person gehe es gut, heißt es. Die Krankheit zeige bislang auch einen milden Verlauf.

Corona-Fälle in Alten- und Pflegeheimen sind ein besonders sensibler Bereich. Schließlich gehören diese Personen zur Risikogruppe bei Erkrankungen durch das aggressive Virus. Es besteht immer die Gefahr, dass sich weitere alte Menschen anstecken. Im Petrusheim in Baal ist jetzt eine Person an Covid-19 erkrankt. Das teilte Geschäftsführerin Martina Maaßen auf Anfrage unserer Redaktion mit. Die Person befinde sich inzwischen nicht mehr in der Einrichtung in Baal, sondern sei in ein separates Haus des Petrusheims in Weeze gezogen. Bislang handle es sich um einen milden Verlauf der Krankheit.