Unsere Woche zur Landratswahl : Landratswahl – die Karten sind neu gemischt

Meinung Kreis Kleve Mit der Bewerbung von Guido Winkmann um die Nachfolge von Landrat Wolfgang Spreen werden die Karten für Kommunalwahl im Kreis Kleve neu gemischt. Der Bundesliga-Schiedsrichter ist eine nicht zu unterschätzende Konkurrenz für Silke Gorißen und Peter Driessen.

Eigentlich stand doch alles schon fest: Mann gegen Frau. Alt gegen Jung. Peter Driessen, der Unabhängige mit dem Schwiegermutters-Liebling-Charme, gegen Silke Gorißen, die toughe CDU-Powerfrau. Das Duell um die Nachfolge von Landrat Wolfgang Spreen schien perfekt, wäre da nicht plötzlich Guido Winkmann auf das Spielfeld getreten. Der 46-Jährige – gebürtig aus Nütterden im Nordkreis und wohnhaft in Nieukerk im Südkreis – bringt die beiden Kandidaten aus Bedburg-Hau vielleicht nicht in die Bredouille, aber er wird sie aus ihrer Komfortzone locken.

Denn mit der Bewerbung Winkmanns werden die Karten für die Landratswahl im Kreis Kleve neu gemischt. Eine Stichwahl ist jetzt so gut wie sicher. Winkmann ist eine nicht zu unterschätzende Konkurrenz. Warum? Weil er bekannt ist und um die Macht von Mensch und modernen Medien weiß. Es soll nicht abwertend klingen, aber Peter Driessen ist bisher Bürgermeister der Gemeinde Bedburg-Hau. Silke Gorißen ist zumindest schon einmal kommunal- und kreispolitisch aktiv sowie Mitglied im Verwaltungsrat des WDR. Guido Winkmann hingegen spielt in der Ersten Fußball-Bundesliga, dort ist der LKA-Beamte der Unparteiische, ein gern gesehener Mann, dem man nachsagt, korrekt und entschlossen zu sein. Er selbst bezeichnet sich als „Mann der Mitte“, „der nur so gut ist wie sein Team“. Wer das ist, sein Team, seine Mannschaft, das gibt Winkmann nicht preis, aber man darf sicher sein: Es sind Profis, die den dreifachen Familienvater, Ehemann und Polizist positionieren werden. Als jungen und unabhängigen Landrat, eine neue Generation, gradlinig mit Promifaktor.