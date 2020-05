Wagen brennt am Küstersweg aus : Unbekannter zündet Auto in Weeze an

Unbekannter zündet Auto in Weeze an

WEEZE Die Feuerwehr musste einen brennenden Wagen löschen. Der Opel brannte komplett aus.

Am Küstersweg ist in der Nacht zu Freitag ein Auto in Flammen aufgegangen. Die Polizei vermutet, dass hier ein Brandstifter am Werk war. Am frühen Freitagmorgen hatte ein Zeuge gegen 2.25 Uhr den brennenden Opel Astra entdeckt. Er alarmierte die Feuerwehr, die umgehend anrückte und den Brand schnell löschte. Der silberfarbene Wagen brannte allerdings komplett aus.