Meinung & Hintergrund : Wegen Corona geht die Politik ins Theater

Haben Bürger in Kevelaer Fragen an den Rat, wird ihnen das Mikrofon per Stange gereicht, so dass es niemand anfasst. Foto: Latzel

Die neue Normalität bei der Ratsarbeit sorgt für erheblichen organisatorischen Aufwand. Für Sicherheitsmaßnahmen muss ebenso gesorgt werden wie für den nötigen Abstand. Daher ziehen die Gremien in große Säle um. Noch klappt nicht alles.

Weiterleiten Drucken Von Dirk Möwius und Sebastian Latzel

Corona hat auch den politischen Alltag in den Kommunen gehörig durcheinander gewirbelt. So dürfen Parteiversammlungen, die eigentlich wegen der Kontaktsperre nicht möglich wären, stattfinden. Schließlich gilt es, die Kommunalwahl vorzubereiten. Deshalb erlaubt eine Verordnung des Landes auch in der Corona-Krise diese Treffen. Wenn die Mitglieder der SPD Geldern sich zur Aufstellungsversammlung am Dienstag, 19. Mai, im Bürgersaal Kapellen treffen, gelten strenge Schutzmaßnahmen und Hygienevorschriften. Es werden Einmalhandschuhe, Mundschutz und sogar für jeden Teilnehmer ein eigener Kugelschreiber bereitgehalten.

Kevelaer Für die politische Arbeit gab es am Donnerstag in Kevelaer einen Testlauf. Erstmals fand eine Sitzung im Konzert- und Bühnenhaus statt. Da noch nicht die ganz dicken Themen auf der Tagesordnung standen, hielt sich der Andrang der Besucher in Grenzen. Aber das war auch Absicht. Die Verantwortlichen wollten sehen, ob die Sicherheitsregeln greifen. Denn in der kommenden Woche wird über den Peter-Plümpe-Platz diskutiert – zu diesem Anlass wird viel Publikum erwartet. Jeder Besucher muss sich in eine Liste eintragen, damit bei Ansteckungen die Infektionsketten zurückverfolgt werden können. Löblich: Sogar die Stifte zum Eintragen in die Liste waren desinfiziert. Für jeden Politiker gibt es einen eigenen Tisch, am Donnerstag konnten Besucher noch unten sitzen. Wird der ganze Saal benötigt (wie für den Rat am 19. Mai), sind die Plätze auf der Empore für Besucher reserviert. Bürgermeister Dominik Pichler hat immer wieder betont, dass es wichtig ist, dass das „Parlament“ tagt. Deshalb war es für Kevelaer auch keine Alternative – wie etwa in Emmerich und Rees – auf Ratssitzungen zu verzichten.

In Kevelaer müssen sich die Gäste in Listen eintragen. Foto: Latzel

Weeze In Weeze ging am Dienstag die erste „Corona-Ratssitzung“ über die Bühne. Aus Sicherheitsgründen tagte das Gremium Bürgerhaus. Für jedes Ratsmitglied und jeden Besucher gab es einen eigenen Tisch. Die Abstandsregel galt sogar auf der Toilette. Hier waren immer zwei Pissoirs zugeklebt, damit auch auf dem WC nie zwei Personen zu eng beieinander stehen. Um einen Überblick zu haben, wie groß der Andrang ist, müssen Bürger sich vorher telefonisch anmelden, wenn sie zu einer Sitzung kommen möchten. Zur Premiere waren sechs Besucher gekommen.

Torsten Kannenberg von den Grünen desinfiziert seine Hände vor der Ratssitzung in Weeze im Bürgerhaus. Foto: Latzel

Geldern In der Herzogstadt ist das Bürgerforum für die Ausschusssitzungen groß genug. Doch am Donnerstag tagte der Rat. Dafür ging er in die Aula des Lise-Meitner-Gymnasiums. Platz gab es genug, alle nötigen Vorsichtsmaßnahmen waren getroffen. Es gab aber nur zwei Mikrofone für alle Ratsmitglieder. Auch an den Verwaltungsplätzen fehlten Mikros, so dass man sich immer erst auf den Weg machen musste. Wer dann doch spontan ohne Verstärkung sprach, brauchte schon eine ausgebildete Theaterstimme, damit ihn auch die Zuhörer auf der Empore verstehen konnten. Fazit: Das war sicher noch keine Ideallösung.

Viel Abstand ist das Gebot der Stunde in Zeiten von Corona, das gilt auch bei Issumer Ratssitzungen. Foto: Bianca Mokwa

Issum Die 40. Sitzung des Rates der Gemeinde Issum war zugleich die erste unter Corona-Bedingungen. Bis kurz vor Sitzungsbeginn behielt Bürgermeister Clemens Brüx die Mund- und Nasenmaske auf, Handdesinfektionsmittel stand für alle bereit. Besucher trugen sich mit Namen und Kontaktdaten in eine Liste ein, damit im Falle einer positiven Testung auf Corona eine Nachverfolgung möglich wäre. Die Politiker saßen an Einzeltischen, es ähnelte einer Prüfungssituation in der Schule. Bevor es an die ersten Tagesordnungspunkte ging, mahnte Brüx, dass man in der aktuellen Corona-Krise gehalten sei, die Sitzungen möglichst kurz zu halten. Kontakte sollen auf ein Minimum beschränkt werden, und zwar auch zeitlich.

Kreissitzungen Wenn der Kreisausschuss im Maywald-Saal des Kreishauses in Kleve tagt, geht es nicht nur um die Abstands- und Hygieneregeln. Zuhörer sowie Medienvertreter müssen einen so genannten „Gesundheitsfragebogen“ ausfüllen, um – sofern erforderlich – mögliche Infektionsketten nachvollziehen zu können. Der Fragebogen ist auf der Coronavirus-Internetseite des Kreises Kleve zu finden. Zudem steht nur eine sehr begrenzte Anzahl von Sitzplätzen zur Verfügung. Entsprechend ist die Zahl der Bürger, die die Sitzung verfolgen dürfen, begrenzt.