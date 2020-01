Feuerwehraktion in Kervenheim : Scharfe Patronen im Bach gefunden

Kervenheim Bei Kervenheim hat ein Spaziergänger Munition in der Mühlenfleuth entdeckt. Die Feuerwehr angelte die Geschosse aus dem Wasser. Die Kripo versucht jetzt, die Herkunft der Patronen zu ermitteln.

Es war ein Einsatz, den auch die Feuerwehr nicht alle Tage hat. Am Montag wurde der Löschzug in Kervenheim eingeschaltet, um die Polizei in einem ganz besonderen Fall zu unterstützen. Ein Spaziergänger hatte beim Überqueren der Brücke über die Kervenheimer Mühlenfleuth an der Sonsbecker Straße über das Geländer geschaut und im Wasser eine Tüte mit seltsamem Inhalt gesichtet. Der Mann verständigte die Polizei, die sich vor Ort ein Bild machte. „Es gab den Verdacht, dass es sich um Munition handelt, daher musste der Fund sichergestellt werden“, erläutert Ingo Schankweiler, Sprecher der Kreispolizei. Zur Unterstützung riefen die Beamten daraufhin die Feuerwehr in Kervenheim. Die Einsatzkräfte stiegen in den knietiefen Bach und fischten die Munition aus dem Wasser. Der Großteil der Patronen lag in einer durchsichtigen Plastiktüte, die allerdings aufgerissen war. Daher war die Munition durch die Strömung auf mehrere Meter im Umkreis der Brücke verteilt.