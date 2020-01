Medizinische Versorgung in Kevelaer : Neue neurologische Praxis im Ärztehaus auf der Hüls

Dr. Ronald Gommann und Malgorzata Meresta in der neuen Praxis für Neurologie in Kevelaer. Foto: ja/THOMAS MOMSEN

Kevelaer Dr. Ronald Gommann und Malgorzata Meresta kümmern sich jetzt hier um die Patienten. Träger des Angebots ist die Krankenhaus-Gesellschaft.

„Die Möglichkeiten zur Diagnostik und Behandlung sind auf dem neuesten Stand der Technik“, so die Krankenhausgesellschaft in einer Pressemitteilung. „Neurologie ist keine Fünf-Minuten-Medizin“, betont Dr. Ronald Gommann, der mehr als 30 Jahre Praxiserfahrung mitbringt. Er hatte zuletzt in einer Gemeinschaftspraxis in Goch gearbeitet.