Karneval in Weeze : Weeze sucht ein neues Kinderprinzenpaar

Karneval in Weeze

WEEZE Der Gemeindejugendring sucht die Nachfolger von Prinz Aydrian I. und Prinzessin Dana I. Kinder können sich bewerben.

Die Vorbereitungen für den Weezer Kinderkarneval laufen beim Gemeindejugendring Weeze auf Hochtouren. Am Sonntag, 16. Februar, findet im Weezer Bürgerhaus ab 14.11 Uhr die Kinderprinzenkür statt. „Die Gäste erwartet ein bunt gefächertes Programm mit viel Unterhaltung“, so der Vorsitzende des Gemeindejugendringes Bernd Lion, der mit Unterstützung der 2. Vorsitzenden Ulla Foydl durchs Programm führen wird. Durch Darbietungen der Weezer Kindergärten, den Tanzgarden des Gemeindejugendringes sowie vielen weiteren kleinen aber auch großen Darstellern aus Weeze und Umgebung soll es ein bunter Reigen an Spaß und Unterhaltung werden. Selbst das große Gocher Prinzenpaar sowie das Gocher Kinderprinzenpaar lassen es sich nicht nehmen, die Veranstaltung zu besuchen. Das alles soll dazu beitragen, das dieser Tag ein unvergesslicher wird. Als besonderer Anreiz werden die schönsten Kinderkostüme des Tages prämiert.