Fund in Kervenheim : Polizei stellt scharfe Munition im Bach sicher

KERVENHEIM Ungewöhnlicher Fund in Kervenheim. Die Feuerwehr fischte scharfe Patronen aus dem Bach.

In der Fleuth ist am Montagmorgen Munition im Wasser entdeckt worden. Ein Passant hatte Patronen gesehen und die Polizei verständigt. Die forderte zur Unterstützung Kräfte der Feuerwehr Kervenheim an. Die stiegen in den Bach und fischten hier die Patronen heraus. Ein Großteil der Munition befand sich in einer Tüte, die allerdings aufgerissen war. Daher hatten sich die Patronen über mehrere Meter im Wasser verteilt.