WEEZE : Fotografien, die sich mit dem Tod beschäftigen

WEEZE Die Ausstellung „Ich und Du“ wird im Rathaus in Weeze gezeigt. Die Bilder haben Jugendliche gemacht.

Das erste Wochenende diente dazu, die anderen Teilnehmer kennen zu lernen und den richtigen Winkel beim Fotografieren zu finden. An diesem Wochenende sind die Bilder „Gegensätze finden“ und „Paare finden“ entstanden. Am zweiten Wochenende wurde in einem vertrauten Rahmen über den Verlust des geliebten Menschen gesprochen und es sind in Einzelarbeit die Bilder entstanden, die das gesamte Projekt ausmachen. Ein Bild, in dem ein Gegenstand der verstorbenen Person so in Szene gesetzt wurde, dass er Mittelpunkt des Bildes wurde und zeigt, was den Angehörigen mit dem Verstorbenen verbindet.