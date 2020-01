Umweltpolitik in Weeze : Grüne wollen mehr Radstellplätze

Die Grünen wollen mehr Radstellplätze wie hier am Bahnhof in Weeze. Foto: Kannenberg. Foto: ja/Kannenberg

Weeze Die Fraktion regt auch an, dass Weeze attraktiver für Elektroautos wird. Daher soll geprüft werden, ob weitere Ladesäulen in der Kommune installiert werden.

Grüne und Konzepte für den Umweltschutz, das gehört auch in Weeze eng zusammen. Die Partei fordert daher in zwei Anträgen bessere und mehr Radabstellanlagen sowie zusätzliche Ladesäulen für Elektro-Autos.

„Zurzeit fehlen an zentralen Orten wie dem Bahnhof oder dem Tierpark ausreichend Radabstellanlagen. Wir wollen, dass hier zeitnah neue Radabstellanlagen entstehen“, erklärt Torsten Kannenberg von den Grünen den Antrag. Um den Radverkehr zu verbessern, hat die Gemeinde vor etwa zwei Jahren ein Nahmobilitätskonzept erstellt. Ein Punkt, der dort angesprochen wurde: ausreichende und qualitativ hochwertige Radabstellanlagen. „Im Bereich der Radstellplätze ist hier leider noch zu wenig passiert.“, ergänzt Kannenberg. „Daher wollen wir mit dem Antrag mehr Bewegung in die Sache bringen. Schließlich sagt auch das Nahmobilitätskonzept, dass fehlende Abstellmöglichkeiten von der Fahrt mit dem Rad abhalten können und das wäre gerade in Zeiten des Klimawandels fatal.“ Die Verwaltung will jetzt ein Konzept dazu erstellen. Angedacht ist eine Prioritätenliste, welche Stellplätze überarbeitet werden sollen. Die Liste soll nach und nach abgearbeitet werden.