Klimaschutz in Kevelaer : Premiere für Energiemesse mit Ideen fürs eigene Haus

KEVELAER Am Samstag, 4. Mai, findet die erste Energie- und Modernisierungsmesse in Kevelaer statt. Unter dem Motto „Dein Haus – made in Kevelaer“ können sich Kevelaerer Bürger im Konzert- und Bühnenhaus rund um die Themen Gebäudesanierung, Strom sparen, erneuerbare Energien und Finanzierung informieren.

Neben Handwerksunternehmen aus Kevelaer aus dem Netzwerk AltBauNeu kann man sich auch bei Energieversorgern und neutralen Beratern informieren. Es finden Informationsvorträge statt, die den Kevelaerern bei der Entscheidung zum Einsatz von erneuerbaren Energien und zur Umstellung auf E-Mobilität, sowie zur Vorgehensweise und Finanzierung von Sanierungen an der Gebäudehülle und der Anlagentechnik helfen werden. Bereits vorab kann man im Internet das Informationsportal der Wallfahrtsstadt zur Altbausanierung nutzen: https://www.alt-bau-neu.de/kevelaer/