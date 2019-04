DSDS-Kandidat aus Kranenburg : Lukas Kepser kommt zum Courage

Prominente Tennispartie am Freitag: Lukas Kepser (v.l.) trainierte Pietro Lombardi, Giovanni Zarrella und Oliver Pocher in Köln. Foto: Vincent Kepser

Kranenburg/Köln Bei „Deutschland sucht den Superstar“ ist der Kranenburger in der ersten Live-Show gescheitert. Dennoch steht er weiter im Rampenlicht: Freitag gab er Jury-Mitglied Pietro Lombardi und Oliver Pocher Tennisstunden. Auch beim Moyländer Jugendfestival ist er am Start.

Von Maarten Oversteegen

Für Lukas Kepser ist in der vergangenen Woche der Traum vom Sieg bei der RTL-Talentshow Deutschland sucht den Superstar (DSDS) zerbrochen. Die Zuschauer wählten ihn nicht unter die besten acht Superstar-Aspiranten. Normalität aber herrscht im Leben des 24-Jährigen noch längst nicht. „Immer noch bekomme ich viele Nachrichten von Fans, die für mich angerufen haben. Ich investiere jetzt weiterhin all meine Zeit in Musik und werde in den nächsten Wochen viele Veranstaltungen haben“, sagt Kepser. Auch eigene Events plane er bereits, er wolle zum „Vollblutmusiker“ werden.

Foto: TVNOW / Stefan Gregorowius 26 Bilder Lukas Kepser bei Deutschland sucht den Superstar 2019.

Nun folgte für den BWL-Student ein weiterer Höhepunkt. Auf Einladung von Pietro Lombardi spielte Kepser mit ihm, Fernsehmoderator Giovanni Zarrella, seinem Bruder Vincent und Komiker Oliver Pocher Tennis – und das auf dem Privatcourt Pochers in Köln. „Die waren überraschend gut, hatten schon richtig schnelle Schläge und bewegten sich gut. Wir haben dreieinhalb Stunden gespielt und unglaublich viel Spaß gehabt“, sagt Kepser. So würden Lombardi und Zarrella seit knapp einem Jahr gegen die gelbe Filzkugel schlagen. Pocher aber hat durch seine zweieinhalbjährige Beziehung zu Tennisstar Sabine Lisicki mehr Erfahrung: „Da mussten Vincent und ich uns schon ordentlich anstrengen, um noch mitzuhalten“, sagt Kepser.

Info Das Jugendfestival im Moyländer Schlosspark Das Courage Seit 2001 findet die Musikgroßveranstaltung unter dem Slogan „Für Toleranz – gegen Gewalt“ im Moyländer Schlosspark statt. Die Künstler Seitdem traten bereits Pop-Stars wie Tim Bendzko, Max Giesinger, Wincent Weiss, Pietro Lombardi und Mike Singer auf. Besonderheiten Alleinstellungsmerkmal sind traditionell die T-Shirts mit den Mottos des jeweiligen Jahres.

Schon während der TV-Ausstrahlung am vergangenen Samstagabend witzelte Poptitan Dieter Bohlen, Kepser solle Lombardi mal zeigen, wie man richtig Tennis spiele. In sozialen Netzwerken kündigte der Gewinner von 2011 an: „Du bekommst morgen eine schöne Packung.“ Daraus aber wurde nichts: „Ich konnte ihnen schon noch etwas beibringen“, sagt Kepser, der genauso wie sein Bruder über die Tennislehrer-C-Lizenz verfügt und als Jugendtrainer in der Region unterwegs ist.