Tourismus in Kevelaer : Werbeaktion am Sonntag: Ostereier und Gutscheine

Blick auf die Basilika. Foto: Seybert, Gerhard (seyb)

KEVELAER Am Ostersonntag, 21. April, hat der Wirtschafts- und Verkehrsverein Kevelaer für die Freunde der Wallfahrtsstadt wieder ein besonderes Präsent vorbereitet. In der Zeit von 10.30 bis 13.00 Uhr – also im zeitlichen Umfeld der Gottesdienste in der Marienbasilika und der St.

Antonius-Kirche – heißt es wieder: „Frühstücken in Kevelaer“. Die Cafés und Hoteliers werden erneut in der gesamten Kevelaerer Innenstadt mit einem Fest-Frühstück aufwarten.

Währenddessen verteilen die Gästeführerinnen des Wirtschafts- und Verkehrsvereins in der Innenstadt Ostereier an Groß und Klein, Jung und Alt. Insgesamt Tausend bunt gefärbte Eier warten als kleiner Ostergruß auf die Besucher der Marienstadt, die damit auf den Festtag eingestimmt werden sollen. Glück­lich dürfen sich die Gäste schätzen, die ein ganz besonderes Osterei von den Gästeführerinnen erhalten. Denn in den großen Osterkörben sind nach dem Zufallsprinzip zehn Ostereier versteckt, die mit einem besonderen Präsent verbunden sind.