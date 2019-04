Präsentkorb gewinnen : Oster-Gewinnspiel auf dem Weezer Wochenmarkt

Weeze ) Zusammen mit dem Weezer Werbering und den Wochenmarktbeschickern ist ein Präsentkorb für die Osteraktion befüllt worden. Er ist gefüllt mit frischen Waren, die es jeden Mittwoch auf dem Weezer Wochenmarkt zu erwerben gibt.

Dieser Korb kann gewonnen werden. Wer am Mittwoch, 17. April, den Weezer Wochenmarkt besucht, kann den Warenwert des Korbes am Stand des Weezer Werbering schätzen und die Teilnehmerkarte ausfüllen. Derjenige, der am nächsten am tatsächlichen Preis liegt – oder sogar den exakten Preis schätzt, gewinnt den Präsentkorb. Der Wochenmarkt findet immer mittwochs in der Zeit von 8 bis 12 Uhr statt, die Aktion für das Oster-Gewinnspiel läuft von 9 bis 11 Uhr. Im Anschluss daran wird der glückliche Gewinner ermittelt. Die Betreiber der Marktstände des Weezer Wochenmarktes, genau wie die Mitgliedsgeschäfte des Weezer Werberings freuen sich auf Ihren Besuch und Ihren Tipp und sorgen mit guter Laune und österlich geschmückten Stände für aufkommende Osterstimmung.