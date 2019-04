Karfreitag : Weltklassik mit Lea Brückner im Café Büllhorsthof

Kevelaer Ein faszinierendes, vielfältiges und virtuoses Programm wird es am Karfreitag, 19. April, um 17 Uhr im Bauerncafé Büllhorsthof in Winnekendonk geben. Dann ist Lea Brückner mit ihrer Geige zu Gast.

Lea Brückner lebte viele Jahre in Kevelaer und gehört zu der neuen Generation der Nachwuchssolisten. Trotz europaweiter Konzerte kehrt sie immer wieder in ihre Heimatstadt zurück. So auch bei diesem Konzert, bei der man der Geigerin aus nächster Nähe beim Spielen zusehen kann. Auf dem Programm sind Komponisten wie Johann Sebastian Bach und Paganini, so wie Ernst Schulhoff und Grazyna Bacewicz aus dem 20. Jahrhundert zu finden. Der Eintritt ist frei, ein Hut wird herumgegeben. Auf Grund der begrenzten Plätze im Cafe wird um Reservierung unter Telefon 02832 8543 gebeten.