Informationsveranstaltung in Kevelaer : Gelungener Start für Kevelaers Jobbörse

Info

Veranstalter Die Jobmesse in Kevelaer wurde vom Jobcenter Kevelaer und dem Bildungsträger Faktum organisiert.

Im nächsten Jahr wollen die Veranstalter die Jobmesse erneut in Kevelaer anbieten. Dort wollen sie noch mehr in Kooperation mit den Kevelaerer Schulen arbeiten, so dass mehr Schüler die Möglichkeit zum Besuch der Messe bekommen.

Ort Die Organisatoren wollen versuchen, die nächste Messe im Kevelaerer Bühnenhaus zu veranstalten, da die Räumlichkeiten dort variabel sind. Vielleicht soll die Messe dann auch vergrößert werden, um noch mehr Besucher beziehungsweise mehr Unternehmen anzulocken.

Termin Es liegt noch kein fester Termin vor, aber die Organisatoren wollen sich in nächster Zeit um einen weiteren kümmern. Auch dieser wird voraussichtlich um die Osterzeit herum liegen.