Theatergruppe des Musikvereins : „Fünf Sterne und der Tod“ in Wemb

Wemb Die Theatergruppe des Musikvereins Wemb führt ein neues Stück mit viel schwarzem Humor auf. Zur zweiten Vorstellung am 28. April gibt es für die Besucher ein leckeres Spargelessen.

Am liebsten spielten sie Komödien, und seit „Meine Leiche, deine Leiche“ sei auch schwarzer Humor ein beliebtes Genre. Das aktuelle Stück behandelt nicht nur spielerisch die Themen Tod und Sterben, sondern noch andere urmenschliche „Schwächen“, die jeder kennt: Geizkragen Heinrich begegnet skurrilen Neidern, in der Nachbarschaft wird derbe „übereinander hergezogen“, und Ehefrau Hilde hat ihren Mann eigentlich ganz und gar durchschaut („Der hängt an dem Kissen wie die Fliege am Misthaufen“). Auch vor der Liebe macht der Geiz nicht Halt: Heinz’ Tochter lernte ihren Liebsten – wie könnte es anders sein – auf einer Beerdigung kennen, und weil hier eine Erbschaft im Raume stand, begann die Liebe sofort. „Liebschaft vergeht – Erbschaft bleibt“ heißt es später.