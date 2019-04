Umwelt in Kevelaer : 50.000 Euro für Vereine — Energiefonds wartet auf Anträge

Kevelaer 50.000 Euro – über genau diese Summe dürfen sich Kevelaerer Vereine und Verbände in diesem Jahr freuen. Denn sie sind es, die mit dem Fonds „Energie für Kevelaer“ bedacht werden. Im vergangenen Jahr gründeten die Unternehmen Niersenergie , Stadtwerke Kevelaer, Bürgerwind Kevelaer und Bürgerenergie Schwarzbruch-Nord den Fonds.

Aufgrund der vertraglichen Verpflichtungen bezüglich der Errichtung der Windkraftanlagen stellen die Stadtwerke Kevelaer jährlich 20.000 Euro zur Verfügung und die Niers-Energie 10.000 Euro. Die Betreiber der Bürgerwind Kevelaer und der Bürgerenergie Schwarzbruch-Nord waren von der Fonds-Idee sofort angetan. Sie haben sich dazu bereit erklärt, den „Spendentopf“ freiwillig jährlich mit insgesamt 20.000 Euro weiter aufzustocken. Bereits 2018 konnten so insgesamt 25.000 Euro an 23 gemeinnützige Organisationen ausgeschüttet werden. „Vereinsarbeit ist Ehrenamtsarbeit - die Aktiven setzen viele Stunden ihrer Freizeit für ihre Vereine ein. Schön, dass mit dem Fonds den Vereinen finanziell ein wenig geholfen werden kann“, so Bürgermeister Dominik Pichler. „Die Windkraft ist ein wichtiges und unverzichtbares Standbein der erneuerbaren Energien, mit denen wir dem Klimawandel und den CO2-Ausstoß nachhaltig entgegen arbeiten“, erläutert Gerd Baumgärtner von der Bürgerwind Kevelaer. „Wir wollten in Kevelaer investieren und uns für unsere Region einsetzen. Daher unterstützen wir auch gerne den Fonds ‚Energie für Kevelaer‘.“ Hans-Josef Thönnissen, Betriebsleiter der Stadtwerke Kevelaer sieht im Fonds besonders den Vorteil für die Vereine: „Mit dem Fonds können wir auf unkomplizierte und unbürokratische Weise die Anliegen fördern, die sonst selten finanziell unterstützt werden.“