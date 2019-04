Musik : Nach 20 Jahren ist für „Horizonte“ Schluss

Besinnliche Stunde im Advent in Kevelaer Großzügige Spende an die Kinderhilfe Bethlehem Kevelaer - Sehr gut besucht war die Besinnliche Stunde im Advent, zu der die Musikgruppe Horizonte am 4. Adventssonntag in die Clemenskirche im Klostergarten eingeladen hatte. Mehr als 300 Besucher waren in die Clemenskirche gekommen, um eine besinnliche Stunde mit eindrucksvollen neuen geistlichen Liedern und Texten zu erleben. Anstelle eines Eintritts hat die Gruppe Horizonte eine freiwillige Spende für die Kinderhilfe Bethlehem, das Caritas-Babyhospital in Bethlehem, erbeten. Für eine halbe Million Kinder ist das Caritas Baby-Hospital in dieser Region das einzige Krankenhaus, das auf Kleinkinder spezialisiert ist. Geholfen wird den Ärmsten – unabhängig von Nationalität oder Religion. Die Menschen in Bethlehem sind dankbar, dass sie von der Welt nicht vergessen werden und ihre Stadt ein Ort der Hoffnung für alle bleibt. Die Mitglieder der Gruppe Horizonte bedanken sich bei den Besuchern für die großzügige Spende in Höhe von 1.371,92 Euro, die sie nun zum Weihnachtsfest weiterleiten konnte. Damit wurde das Ergebnis der letzten Jahre weit übertroffen. Zur „Musikgruppe Horizonte“ gehören Rainer Killich (Querflöte, Gesang), Ludger Fedke (Bass, Gesang), Anton Koppers (Keyboard), Hubert Lemken (Gitarre, Gesang), Andrea Moll (Gesang), Monika Hyna (Gesang), Susanne Rütten-Gietmann (Gesang) (Foto von links nach rechts). Die Texte sprach Dechant Michael Wolf. Foto: privat/Privat