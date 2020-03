„Kuhle“ Aktion : Kühe locken in den Weezer Tierpark

Das Projekt „Kuhl Kids“ gastierte zum ersten Mal an der Niers und hatte eine Kuh und zwei Kälber mitgebracht. Für Kinder und Erwachsene gab es die Möglichkeit, sich über die Tiere zu informieren oder sie einfach nur zu streicheln.

Kindlichen Übermut gab es am Sonntag im Tierpark zu sehen. Ophelia und Veronica stürmten ausgelassen über die Wiese, Lisa verhielt sich dagegen eher ruhig. Die drei kannten den Tierpark vorher nicht und auch die Besucher haben das Trio noch nicht zu Gesicht bekommen in Weeze. Denn das Projekt „Kuhl Kids“ gastierte zum ersten Mal im Tierpark und hatte eine Kuh und zwei Kälber mitgebracht. Zwischen 11 und 16 Uhr gab es vor allem für Kinder, aber auch Erwachsene die Chance, sich über die Tiere zu informieren oder sie einfach nur zu streicheln. Später fand sogar ein kleines Schaureiten statt. Der Streichelzoo gehört zu den beliebtesten Aspekten im Tierpark, Kälber konnte man darin aber bislang noch nicht finden. Allgemein gibt es keine Kühe im Tierpark zu sehen. Dementsprechend war der Sonntag unter dem Motto „Tag der Kuh“ gestellt. Es ist der zweite Thementag dieses Jahr, nach dem zur Niers. Weitere sollen folgen. Im Gegensatz zum Tag zur Niers war das Wetter dieses Mal deutlich besser, was sich allein schon an den Besucherzahlen ablesen ließ.