Rettung in Goch : Muttertier gerät während der Geburt in Fluss - Kalb ertrinkt

Muttertier gerät während der Geburt in Fluss - Kalb ertrinkt

Rettung in Goch

Goch-Hommersum In Goch-Hummersum ist es zu einer tragischen Rettungsaktion eines Hochlandrindes gekommen, das in die Niers geraten war. Während der Rettung stellten die Helfer fest, dass das Tier trächtig war.

Die Löschgruppen Hommersum und Hassum der Freiwilligen Feuerwehr der Stadt Goch wurden am Montagabend, 3. Mai, zu einem ungewöhnlichen Einsatz gerufen. Spaziergänger hatten bemerkt, dass sich in der Niers am Klockschen Weg ein Rind befindet und nicht mehr selbständig das Ufer erreichen kann. Das Tier drohte zu ertrinken. Es handelte sich um ein Hochlandrind, das offenbar von einer Herde der gegenüberliegenden niederländischen Landseite entflohen war.