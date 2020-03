Fieberambulanz in Kleve : 40 Patienten in den ersten 24 Stunden

Kleve Die Fieberambulanz ist seit Samstagnachmittag eröffnet. Von den Patienten, die bisher untersucht wurden, haben zwölf einen positiven Influenza-Befund. Drei wurden stationär aufgenommen. Einen Corona-Fall gibt es noch nicht.

In der neu, in einem Zelt errichteten Fieberambulanz wurden in den ersten 24 Stunden insgesamt 40 Patienten untersucht. Zwölf davon haben einen positiven Influenza-Befund, wie Klinik-Sprecher Christian Weßels auf Anfrage unserer Redaktion am Sonntagnachmittag mitteilt. Drei Patienten wurden stationär aufgenommen. Das Krankenhaus hat dafür die Rochus-Station geräumt, sie dient in den nächsten Tagen und Wochen als Isolierstation.

Christian Weßels machte nach der Eröffnung der Fieberambulanz am Samstag noch einmal deutlich, dass bitte ausschließlich Menschen mit Grippesymptomen – das heißt Menschen mit Fieber, Krankheitsgefühl, Husten und Schnupfen – dort getestet werden sollen. In den ersten Stunden seien es jedoch vor allem Menschen ohne Grippesymptome gewesen, die sich testen lassen wollten. „Das macht medizinisch keinen Sinn und saugt unnötige Ressourcen“, so Weßels.

Für alle anderen gilt folgendes Prozedere: Wenn sich Patienten mit grippeartigen Symptomen in der Fieberambulanz vorstellen, folgen Anamnese, Grippeschnelltest mit Speichelabstrich und einem Ergebnis nach etwa 20 Minuten und bei negativem Grippebefund eine Testung auf das Coronavirus mit Speichelabstrich und einem Ergebnis aktuell nach 48 Stunden. „Eine stationäre Aufnahme von Patienten mit grippeartigen Symptomen erfolgt nur, wenn der Gesundheitszustand eine klinische Versorgung erfordert. Als Isolierstation dient im St.-Antonius-Hospital die Rochusstation“, erklärt Weßels, der am Sonntag eine weitere Einschränkung bekanntgibt. So habe das Karl-Leisner-Klinikum in Abstimmung mit dem Gesundheitsamt des Kreises Kleve den Zuständigkeitsbereich der Fieberambulanz am Klever Krankenhaus auf die Städte und Gemeinden Kleve, Kranenburg, Bedburg-Hau, Kalkar, Uedem, Goch, Weeze und Kevelaer beschränkt. Der Eintritt dieser Patienten dort erfolge einzeln. Händedesinfektion und Mundschutz seien obligatorisch. Auch die Ärzte, Pflegekräfte und Verwaltungsmitarbeiter, die in dem Zelt vor dem Klever Krankenhaus von Montag an 24 Stunden lang an sieben Tagen in der Woche arbeiten, tragen erforderliche Schutzkleidung unter Beachtung der erforderlichen Hygienemaßnahmen.