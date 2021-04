Gymnasium Kevelaer bei Euregio-Schulwettbewerb dabei : Schüler drehen Film zum Klimaschutz

Kevelaer Das Kardinal-von-Galen-Gymnasium aus Kevelaer beteiligt sich am Euregio-Schulwettbewerb. Dafür setzten sich die Jugendlichen mit dem Thema Nachhaltigkeit auseinander.

Der Schutz von Umwelt und Klima ist ein Top-Thema für junge Menschen. „So war es die Sorge um den Klimawandel, die mit Fridays for Future eine vor allem von Jugendlichen getragene politische Bewegung hervorgebracht hat. Da ist es nicht verwunderlich, mit welchem Engagement sich auch unsere Schülerinnen und Schüler am KvGG für Umweltthemen interessieren und aktiv einsetzen wollen“, steht für Lehrerin Janßen fest. Im Interview mit der Euregio ergänzt der 16-jährige Fynn: „Unsere Generation verbringt noch sehr viel Zeit auf der Erde, daher sollte es für uns selbstverständlich sein, nachhaltig zu leben.“ Wenngleich der Projektstart in die Zeit des Distanzunterrichts fiel, hielt das die Niederländischlehrerinnen Janßen und Lücke nicht davon ab, die Projektarbeit gezielt an den Wünschen der Jugendlichen auszurichten, für die schnell feststand: Wir drehen gemeinsam einen Film.