Stechpalme an Minigolfplatz gepflanzt : Baum des Jahres steht jetzt auch in Twisteden

Die Stechpalme ist Baum des Jahres und jetzt auch in Twisteden zu sehen: Werner Neumann, Paul Schaffers, Johannes Baaken und Andre Elbers (v.l.) sind angetan. Foto: Heimatverein Foto: Heimatverein/Heimatverein Twisteden

Twisteden Eine Stechpalme wurde jetzt in Twisteden am Minigolfplatz gepflanzt. Der Baum ist immergrün und soll so das ganze Jahre ein Schmuckstück sein.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Das Kuratorium zur Auswahl des „Baum des Jahres“ für Deutschland hat entschieden: Die Stechpalme bekommt diesen Titel für 2021. Der Ilex aquifolium, wie der Baum lateinisch heißt, ist jetzt auch in Twisteden zu finden. Der Baum wurde dort nämlich an der Minigolfanlage gepflanzt. Sehr zur Freude von Werner Neumann, Vorsitzender des Natur- und Heimatvereins Twisteden-Kleinkevelaer, und Ortsvorsteher Paul Schaffers.

Der Baum soll jetzt gedeihen und sich im Laufe der Zeit zu einem Schmuckstück entwickeln, dessen Anblick das ganze Jahr Freude bereitet. Denn die Stechpalme ist ein immergrünes Gehölz. Sie zählt zu dem ganz harten Kern der Pflanzengruppe, auf die der Gartenliebhaber zurückgreifen kann, wenn es darum geht, eine schattenverträgliche Unterbepflanzung etwa unter großkronigen Laubbäumen vorzunehmen.