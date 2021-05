Gefeiert wurde corona-konform : 40 Jahre Kindergarten St. Quirinus Twisteden

Twisteden Viele besondere Aktionen lassen auch in Zeiten von Corona Freude bei den Kindern aufkommen. Für Juni sind noch zwei weitere Überraschungen geplant.

Und es geht doch. Corona kann eben doch nicht alles verhindern. Schon gar nicht, dass Kinder sich freuen und feiern, dass ihr Kindergarten 40 Jahre alt wird. Deswegen gab es in der Kita St. Quirinus in Twisteden ein Glücksrad und eine „Melkmaschine“ (ausgeliehen von der Volksbank Twisteden), sowie das individuelle Gestalten einer Kerze und eines eigenen Bilderrahmens inklusive Erinnerungsfoto, große und kleine Seifenblasen, Sackhüpfen, Spielen mit dem Schwungtuch, Entenangeln, eine Schnuppi-Wurf-Maschine, Tanzen in der Disco, (Glitzer-)tattos, Popcorn und Muffins zubereiten und essen. „An dieser Stelle bedanken wir uns ganz besonders bei Herrn Mertins und der Bäckerei Büsch, die uns mit Brötchen und Amerikanern versorgten“, sagt Kindergarten-Leiterin Patricia Brünken. Als weiteren Höhepunkt war das Team vom WoDo-Puppentheater zu Besuch und gab jeder einzelnen Gruppe eine Vorführung. Denn damit alles corona-konform blieb, mussten sich die drei pädagogischen Gruppen voneinander getrennt aufhalten, wie auch aktuell im Alltag. Finanziert wurde das Wodo-Puppenspiel mit Geld vom Förderverein.