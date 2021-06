An der Grundschule Wetten : Ein Corona-Baum als Dankeschön

Wetten Eltern bedanken sich bei Schulpersonal der Grundschule in Wetten für den außerordentlichen Einsatz in der Corona-Zeit.

(RP) Das Schuljahr neigt sich dem Ende zu, und wird wohl in vielerlei Hinsicht als außergewöhnlich in Erinnerung bleiben. Die Belastungen durch Schulschließungen, Distanz- und Wechselunterricht stellten nicht nur für Schülerinnen, Schüler und ihre Eltern, sondern auch für das Lehrpersonal eine große Herausforderung dar. Das Engagement der Wettener Grundschule haben die Elternvertreter der Schulkonferenz im Namen aller Kinder und Eltern nun mit einer Überraschung gewürdigt. Es wurde ein „Corona-Baum“ gepflanzt, eine Plakette weist auf die 1,5 Schuljahre in der Pandemie hin und enthält eine Danksagung an die gesamte Belegschaft. „Die Pandemie hat uns als Eltern vor eine riesige Herausforderung gestellt. Plötzlich brachen Betreuungsstrukturen weg, Home-Schooling und Home-Office dominierten den Alltag, und für die Kinder fehlte ihre gewohnte Struktur“, sagt Andreas Bachmann, Vorsitzender der Schulpflegschaft. Man habe von Kindern lesen können, die den Kontakt zu ihren Lehrern verloren haben und von Eltern, die sich allein gelassen fühlten. „Bei uns an der Schule haben wir dies überhaupt nicht so empfunden, und dies ist in erster Linie dem tollen Personal zu verdanken.“