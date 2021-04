Wo neues Bauland entstehen kann : So entwickelt sich Kevelaer

Kevelaer Der Begriff klingt sperrig: „Kommunales Handlungskonzept Wohnen 2030“ heißt die 53 Seiten starke Zusammenstellung von Daten rund um die Marienstadt. Konkret geht es um die Planung künftiger Baugebiete.

An der Hubertusstraße könnten 15 bis 20 Wohneinheiten entstehen, der Bebauungsplan ist hier rechtskräftig. Auf der Hüls: Hier gibt es mehrere Bauabschnitte, im ersten könnten Mehrfamilienhäuser mit 50 Wohnungen entstehen, hinzu kommen Einzel- und Doppelhäuser mit 40 bis 50 Wohneinheiten sowie 14 Wohneinheiten durch Reihenhäuser, im Abschnitt zwei könnten 40 Einzel- Doppelhäuser und 14 Reihenhäuser entstehen. Auf dem letzten Bauabschnitt wäre Platz für etwa 25 Einzel- und Doppelhäuser. An der Lindenstraße direkt an der B9 könnte ein neues Wohnquartier auf 4,7 Hektar entstehen. Auf der anderen Seite der B9 ist man an der Lindenstraße im Verfahren schon etwas weiter. Hier wäre Platz für Mehrfamilienhäuser mit 16 Wohnungen und 12 Einfamilienhäuser. An der Jägerstraße ist ein Mehrfamilienhaus mit 12 Wohnungen aufgelistet. Mehrfamilienhäuser sind auch am Lohweg vorgesehen, die Zahl der Wohneinheiten ist unbekannt. Für Winnekendonk taucht auf der Liste die Erweiterung Paßkath auf mit etwa 30 Wohneinheiten, fünf Wohneinheiten wären an der Blumenstraße möglich. Auf dem früheren Sportplatz in Winnekendonk könnten 18 Wohnungen/Häuser entstehen. An der Marienstraße in Wetten könnten auf einem Hektar 15 Wohneinheiten entstehen. In Kervenheim besitzt die Stadt Flächen in der Erweiterung Haageschfeld (15 Einheiten). Bei der Erweiterung des Baugebietes an der Elisabethstraße in Twisteden geht es um 1,5 Hektar und 25 Häuser. Noch offen sind die Möglichkeiten in Kevelaer Nordwest. Die Flächen hier sind wie viele weiter der potenziellen Bauflächen in Privatbesitz. Die Stadt hat darauf keinen Zugriff. Holla schlägt daher vor, in einem „vorausschauenden Flächenmanagement“ mit den Eigentümern Kaufverhandlungen aufzunehmen, deren Freiflächen in einem Allgemeinen Siedlungsbereich liegen oder daran angrenzen. „Durch eine ausreichende Flächenbevorratung kann der Bedarf an Wohnbauflächen für die nächsten Jahre vorgeplant und gesichert werden“, meint Holla. Die Politiker werden sich jetzt mit dem umfangreichen Handlungskonzept beschäftigen. Zwei Vertreter pro Fraktion werden sich mit der Verwaltung austauschen. „Das Handlungskonzept ist für die Entwicklung der Stadt eine gute Diskussionsgrundlage“, meint CDU-Chef Michael Kamps.