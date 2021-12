Reaktionen aus Neuss : Apotheker skeptisch beim Thema Cannabisverkauf

Die Zahl der Cannabiskonsumenten ist im vergangenen Jahrzehnt europaweit um mehr als ein Viertel gestiegen. Zwischen 2010 und 2019 erhöhte sich die Zahl der Konsumenten im Schnitt um 27 Prozent, wie eine in diesem Jahr veröffentlichte Auswertung des Universitätsklinikums Hamburg-Eppendorf zeigt. Foto: dpa

Neuss Die neue Bundesregierung will den Verkauf von Cannabis an Erwachsene zu Genusszwecken erlauben – kontrolliert in lizensierten Geschäften. Denkbare Verkaufsstellen sind Apotheken. In Neuss herrscht noch Skepsis.