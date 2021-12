Rheinberger Kulturinitiative geht online : Erster Podcast der Vallanisten zum Thema Nachhaltigkeit

Rheinberg „Die Vallanisten“ nennt sich die kleine Kulturinitiative, die im und rund um den „Spanischen Vallan“ im Stadtpark Rheinberg aktiv ist. Hauptakteure sind Manu Bechert und Renan Cengiz aus Rheinberg, die jetzt einen Podcast ins Leben gerufen haben. Die erste Folge ist nun online gestellt.

Das Thema der ersten Folge ist der GNK-Prozess in Rheinberg. GNK steht für Global Nachhaltige Kommune. Die Stadt Rheinberg führt diesen Prozess zurzeit mit dem Ziel durch, eine ganzheitliche Nachhaltigkeitsstrategie für Rheinberg zu entwickeln, die in vielen privaten und öffentlich Projekten und Maßnahmen mit Leben gefüllt werden soll. Den Prozess steuert eine Gruppe von Menschen der Stadtgesellschaft, also Rheinberger, die in Vereinen, Schulen, Politik sowie der Verwaltung tätig sind.