Schützen in Kevelaer : Georg Vloet regiert die Bürgerschützen

Kevelaer „Vloet wird König werden“, soviel stand beim spannendem Schießwettstreit der beiden Anwärter Georg und Manuel Vloet bei den Bürgerschützen fest. Letztlich war es Georg Vloet, der den Wettstreit um die Königswürde für sich entscheiden konnte.

Bereits im Vorfeld hatten sich Georg und Manuel Vloet als Königsanwärter gefunden und sich in die Schießliste eingetragen. Ein ganz besonderer Tag für Mutter und Oma Christa Vloet, die den Schießwettbewerb von Sohn und Enkel von der ersten Minute an mit Spannung verfolgte. Ihr Ehemann Paul Vloet ist im vergangenen Jahr verstorben und war über Jahrzehnte Mitglied der Bürgerschützen-Gesellschaft und trug selbst die Königs- und Adjutantenwürde. Beim Zweikampf um die begehrte Königswürde erfuhren Vater und Sohn Vloet, dass der Vogel, anders als nach dem Preisschießen erwartet, ein wahrhaft zähes Vieh war. Georg Vloet gelang letztlich der Königsschuss.

Der Besuch an der Königsresidenz „Cafe Vloet“ an der Basilikastraße, die gemütlichen Stunden im Vereinslokal „Goldener Apfel“ mit Gratulationen der anderen Schützenvereine und Könige wird vielen noch in langer Erinnerung bleiben. Unter musikalischer Begleitung schloss der Schützentag mit „Eierbraten“ in der Bäckerei Vloet in den frühen Morgenstunden des Sonntags.