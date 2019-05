72-Stunden-Aktion : Die Welt ein Stückchen besser machen

Gelderland Verschiedene Organisationen folgten dem Aufruf der katholischen Jugend zu einer gemeinnützigen 72-Stunden-Aktion.

Die 72-Stunden-Aktion ist eine Sozialaktion des Bundes der Deutschen Katholischen Jugend (BDKJ) und seiner Verbände. In 72 Stunden wurden in ganz Deutschland Projekte umgesetzt, die „die Welt ein Stückchen besser machen“. Der Kreativität der Aktionsgruppen waren bei den Projekten keine Grenzen gesetzt. Die Jugend der Bruderschaften, der Landjugend, Malteser und anderer Verbände packten an, um die Welt für andere ein Stück schöner zu machen.

Kervenheim Ein hartes Stück Arbeit hatten sich die Jungschützen der St.-Sebastianus-Bruderschaft vorgenommen. Nach deren Ansicht hatte es die Burganlage im Dorf dringend nötig. „Wenn es geregnet hat, war der Weg um die Burg doch nur noch Modder“, sagte Birgit Claassen von der Bruderschaft. Der Plan: Roter Schotter, von der Stadt Kevelaer gesponsort, wurde um die Burg verteilt. Damit nicht genug, denn am nächsten Tag wurde weiter geschuftet und geschuffelt. Bis zu 15 Jugendliche gingen auf die Knie, denn Unkraut und Moos mussten zwischen den Pflastersteinen am Brunnen entfernt und mit Messern ausgekratzt werden. Das Gleiche galt für die Fläche vor dem Ehrenmal. Eine Knochenarbeit. Die strapazierte Muskulatur hielten sich die Mädchen mit einstudierten Tanzeinlagen zur Musik von Rednex mit „Cotton Eye Joe“ geschmeidig.

Zur Überraschung aller erschien eine fünfköpfige Abordnung des Diozesanverbands Münster. „Wir fahren alle Stellen bis hoch nach Cloppenburg ab, um den Helfern ganz einfach Danke zu sagen“, erklärte Referentin Anna Bagert. „Und zur Not packen wir auch mit an.“ Der Verband hatte bereits im Vorfeld für die Verpflegung aller Jungschützen-Organisationen in Form von Finanzspritzen gesorgt.

Winnekendonk Die Spielfläche des Kindergartens „Sterntaler“ brachte die katholische Landjugend Winnekendonk-Achterhoek auf Vordermann. Etwa 15 junge Leute schufen in den drei Tagen eine neue Wildblumenwiese und aus Paletten ein Sofa für den Außenbereich. Die meiste Arbeit beanspruchte der Aufbau eines Gerätschuppens. Der Boden musste ausgehoben und anschließend gepflastert werden. Das Zusammenschrauben des Schuppens übernahmen die Jungs, die weiblichen Mitglieder nahmen den Garten in Angriff, zupften jede Menge Unkraut und hübschten die Anlage mit Pflanzen auf. Arbeitsgeräte und Materialien wurden gespendet.

Herongen Die Heronger Messdiener haben in einem Wahnsinnstempo ihre Aufgabe erledigt: Abbruch eines alten morschen Holzsteges und Wieder-fit-machen einer Gartenhütte. Alles in und für die Kita St. Amandus Herongen. Die acht Jugendlichen waren mit Fleiß und Spaß bei der Sache.

Kerken Die KLJB Kerken erneuerte die „Rentnerbank“ im Eyller Bruch. Der Platz wurde neu gepflastert, neue Bänke aufgestellt und ein Trimm-dich-Pfad neu angelegt. Also: nichts wie raus in die Natur und das schöne Wetter auf der neuen Ruhebank genießen.

Veert „Nicht kleckern, klotzen“ heißt es, und die Veerter haben so richtig reingeklotzt und für die Kinder des Kindergartens St. Martin die Außenanlage in ein wahres Spielparadies verwandelt. Prunkstück dieser Arbeit ist ein neues Klettergerüst für 10.000 Euro. Weiter wurde ein Hang neu aufgeschüttet, mit Rollrasen und frischen Pflanzen begrünt und mit einer roten Rutschbahn versehen. Die Augen der Kinder werden hell strahlen, wenn sie das neue Turngerüst mit Reckstangen entdecken. Außerdem wurden zwei neue Geräteschuppen für die Spielsachen aufgestellt und ein neues Dach auf das Stelzenhäuschen gebaut. Im Innenhof entstand ein Wasserspielplatz, und das angrenzende Wäldchen wurde „aufgeräumt“. „Ich möchte klarstellen, dass es hier keine alleinige Leistung der Veerter Pfadfinder ist“, betont „Pfadi“ Joes Verweyen, bei dem an den drei Tagen die Fäden zusammenliefen. „Es ist eine Aktion, bei der das ganze Dorf an einem Strang gezogen hat.“ Am Freitag waren unglaubliche 250 Veerter einschließlich Kinder dabei und haben mit angepackt. Dank der tatkräftigen Unterstützung des Elternrats sowie des Fördervereins des Kindergartens wurden vorab knapp 20.000 Euro Spendengelder gesammelt. Auch Privatpersonen, Nachbarschaften und Veerter Betriebe haben unterstützt.