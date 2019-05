Industrie in Kevelaer : Politik schaltet sich in Kiesdiskussion ein

NIEDERRHEIN Die CDU-Niederrhein-Abgeordneten Stephan Haupt, Margret Voßeler-Deppe, Charlotte Quik und Günther Bergmann wollen einen Ausgleich der Interessen von Natur, Mensch und Wirtschaft.

Seit Jahren wird am Niederrhein gestritten: Die Kiesindustrie verweist auf den dringlichen Rohstoffbedarf aufgrund starker Bautätigkeit, die Kiesgegner wiederum verweisen auf das niederrheinische Landschaftsbild, das inzwischen immer mehr einer riesigen Seenplatte gleiche. Zuletzt hatte der Kreis Wesel gemeinsam mit linksrheinischen Kommunen angekündigt, eine Klage gegen den Landesentwicklungsplan in Erwägung zu ziehen, weil die Kiesbedarfe nicht ausreichend nachgewiesen würden. Die Frage ist: Wie wird hier ein Kompromiss erzielt?

Das Ergebnis im Landtag bezeichneten die CDU-Niederrhein-Abgeordneten Stephan Haupt (FDP), Margret Voßeler-Deppe, Charlotte Quik und Günther Bergmann (alle CDU) als einen Erfolg. Es sei ein Durchbruch gelungen, schreiben sie dazu in einer Pressemitteilung. Jetzt seien die Weichen gestellt worden, die Kiesgewinnung in Nordrhein-Westfalen und vor allem an Niederrhein neu zu justieren. Die Entscheidung über Kiesabbaugebiete liege somit bei den Regionalplanern, hieß es. Dort würden die Flächenentscheidungen getroffen.

Den Abgeordneten ist es wichtig, darauf hinzuweisen, dass in einer Zeit von Wohnungsmangel und Infrastrukturdefiziten weiter Kies und Sand gebraucht werden. Es käme aber auch darauf an, dies mit Maß und Mitte und unter der Vorgabe eines Ausgleichs von Interessen der Menschen, der Industrie und der Natur zu tun, so die Abgeordneten. CDU und FDP hätten in der NRW-Koalition erstmals den Blick der Landespolitik bei Kies geweitet und würden nun an der Erarbeitung konkreter Vorgaben und Maßnahmen im Dialog mit allen Beteiligten arbeiten.