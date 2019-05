Kulturf in Kevelaer : Neuer Vorstand beim Museumsverein

Rafael Sürgers, Gabriela Thoenissen, Thorsten Rogmann, Peter Hohl, Ansgar Bossmann, Veronika Hebben, Mario Maaßen und Heinz Janssen. Foto: ja/Museum Kevelaer

KEVELAER „Wir sind auf einem guten Weg“, so der alte und neue Vorsitzende nach der Jahreshauptversammlung des Vereins für Museumsförderung in Kevelaer in der historischen Kneipe des Museums. Der Verein verzeichnet seit dem vergangenen Jahr bis heute einen Mitgliederzuwachs von 43 Personen.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Höhepunkte des Veranstaltungsprogramms 2018 waren die zwei Mundartabende aus Anlass runder Jahrestage der großen Kevelaerer Heimatdichter Theodor Bergmann und Jupp Tenhaef. Die Anschaffung eines Archivscanners durch den Verein ist für die Unterstützung der Museumsarbeit von großer Bedeutung und war eine der finanziellen Hilfen des Jahres 2018.