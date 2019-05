Winnekendonk : Sommer, Sonne, Binnenheide

Georg Lukas von „Westcoast“ hat sich die Gitarre gegriffen. Seine Bandkollegen stimmen mit Dennis van den Berg mit ein. Foto: ja/Mokwa

Winnekendonk Am Bauernhofcafé in Winnekendonk findet am Samstag und Sonntag ein Markt statt. Die Musiker der Band „Westcoast“ stehen außerdem in den Startlöchern für „Grill & Chill“. Anmeldungen sind erwünscht.

Das hausgemachte Brot steht noch auf dem Tisch, der Kaffee ist noch nicht ausgetrunken, da greift Georg „Luki“ Lukas spontan zur Gitarre. Kaum erklingen die ersten Akkorde, springen ihm Jürgen „Rosi“ Rosemann und Wolfgang „Bollo“ Cornelissen zur Seite. Dreistimmiger Gesang zu akustischer Gitarre im Garten des Cafés Binnenheide in Winnekendonk. Wer mehr davon live erleben und die anderen Bandmitglieder, Jürgen „Trimi“ Trimborn und Berthold „Berti“ Enning, kennen lernen möchte, der sollte sich den 20. Juli und 10. August rot im Kalender anstreichen. Dann sind die fünf Musiker, besser bekannt als Band „Westcoast“, im Bauernhofcafé Binnenheide zu Gast. Grillen bei Musik oder „Grill & Chill“ ist dann angesagt. Wer dabei sein möchte, sollte reservieren. Auf dem Grill landet an dem Abend nicht nur Gemüse, sondern auch Fisch, Riesengarnelen mit Zitronen, Wild und natürlich auch das ein oder andere Würstchen. Für Burger-Liebhaber werden Pattys gegrillt. Die Kräuter aus dem eigenen Garten spielen eine große Rolle bei den Ölen und Dips, die zum Einsatz kommen, aber auch beim Nachtisch. Es gibt selbstgemachtes Erdbeer-Mascarpone-Eis mit Minze und Zitronensorbet mit Limoncello. Die Teilnahme pro Person kostet 39,90 Euro. Darin sind Essen und Live-Musik enthalten, Getränke noch nicht.

Vor „Grill & Chill“ gibt es als Einstimmung einen Markt unter freiem Himmel. Der ist am Samstag, 1., und Sonntag, 2. Juni, von 11 bis 18 Uhr. Zahlreiche Aussteller werden unter dem Motto „Sommer, Sonne, Binnenheide“ ihre Ware feil bieten. Es wird funkelnde Swarovski- und Glasperlen und Silberschmuck geben für die Liebhaber schöner Geschmeide, Porzellan aus Großmutters Zeiten und süße Naschereien. Frischer Walbecker Spargel, die dazu passenden Kartoffeln und Erdbeeren werden von regionalen Erzeugern angeboten. Blumen, hausgemachte Marmeladen und Ölgemälde runden das Angebot ab. Von 12 bis 16 Uhr spielt die Hausband „Mikadoo“.

Info Viel los im Bauernhofcafé Adresse Das Bauernhofcafé Binnenheide hat die Adresse Binnenheide 19. Programm Das vielfältige Programm ist auf der Internetseite bauerncafe-binnenheide.de zu finden.

„Westcoast“ haben ihre Wurzeln in Moers. Man kann schon durchaus von Urgesteinen sprechen. „Als wir 1972/73 als Band anfingen, haben die meisten Deep Purple und Black Sabbath gehört“, blickt Jürgen Rosemann mit einem Augenzwinkern zurück. Was die Band „Westcoast“ auszeichnet, ist der mehrstimmige Gesang zu akustischer Gitarre. „Wir sind keine fünf Individualmusiker, sondern wollen einen Gesamtklang bilden“, lautet das erklärte Ziel.