Kevelaer : Wallfahrt für Menschen mit neurologischen Erkrankungen

Kevelaer Das Spiritual-Care-Team bietet einen Nachmittag an. Es geht um gemeinsames Beten, das fröhliche Miteinander und das Erleben von Gemeinschaft.

Ein solcher sehr persönlicher Berührungspunkt mit Menschen, die an einer neurologischen Erkrankung leiden, ist seit einigen Jahren alljährlich ein durch den Initiativkreis Spiritual Care Kevelaer besonders gestalteter Wallfahrtsnachmittag. In diesem Jahr ist es der Freitag, 31. Mai, ab 15 Uhr. Treffpunkt der Pilger und des Spiritual- Care-Teams an diesem Nachmittag ist das Gnadenbild der Trösterin der Betrübten auf dem Kapellenplatz. Dort gibt es einen kurzen Gebetsimpuls, ein gemeinsames Lied und alle Wallfahrtsteilnehmer ziehen dann in die Beichtkapelle. Hier kommt man zur Ruhe und es wird einige Minuten-Impulse zu einem Lebensweg mit einem Kreuz-Kreuzweg geben. Gestaltet wurden diese in Wort und Bild von Evelyn Horn und Beate Coqui. Im Anschluss, gegen 16 Uhr, wird in der Beichtkapelle die Heilige Messe gefeiert, welche unter dem Thema „Sie haben keinen Wein mehr“ stehen wird.