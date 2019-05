Feuer in Weeze : Natrium-Aufbereitung entzündet sich in Weeze

Natrium-Aufbereitung entzündet sich in Weeze

Feuer in Weeze

WEEZE Der Qualm eines Feuers an der Alten Heerstraße war in Weeze weit zu sehen.

Sogar per Nina-Warn-App machte die Feuerwehr am Dienstagmorgen auf ein Feuer aufmerksam. Denn nachdem sich gegen 5.30 Uhr eine Natrium-Aufbereitung auf dem Hof einer Gießerei an der Alten Heerstraße entzündet hatte, entwickelte sich ein Feuer mit großer Rauchentwicklung.