Jugend in Weeze : 1400 Pfadfinder schlagen Himmelfahrt in Weeze ihre Zelte auf

Weeze Am Christi Himmelfahrtswochenende ist es soweit: Rund 1400 Pfadfinder der Deutschen Pfadfinderschaft Sankt Georg (DPSG) im Bezirk Niederrhein-Nord treffen sich in Weeze-Baal, nördlich des Flughafengeländes, zu einem Zeltlager.

Mit eigens entworfenen Reisepässen können die Teilnehmenden „einchecken“ und das Gelände des Bezirkslagers betreten. Das Maskottchen „Erdmännchen“ nimmt die Kinder, Jugendlichen und ihre Gruppenleiter mit auf eine Reise um die Welt. Mit den unterschiedlichsten Fortbewegungsmitteln werden die Teilnehmenden in kleinen Gruppen die Länder der Erde bereisen und dabei bewusst über den Tellerrand blicken – ökologischer und pfadfinderischer Fußabdruck inklusive. Gemeinsam mit Gleichaltrigen Aufgaben zu lösen, bedeutet auch, neue Freundschaften zu schließen. Wie bei jedem Pfadfinderlager dürfen aber auch hier das Zelten, das Lagerfeuer und das Singen des gemeinsamen Lagersongs nicht fehlen.

Neues ausprobieren, die Welt entdecken und Gemeinschaft erleben stehen im Mittelpunkt der gemeinsamen Reise. Im Sinne der Erdumspannung wurde für die Abschlussparty am Samstagabend eine Band eingeladen, die nicht vom Niederrhein kommt, aber auch pfadfinderische Wurzeln hat. Nicht nur an diesem Abend werden Erlebnisse miteinander geteilt und Erinnerungen geschaffen. „Die Teilnehmenden können sich für das gesamte Wochenende auf ein altersgerechtes, buntes Programm mit viel Spaß und tollen Momenten freuen“, verspricht Benedikt Gesing aus Schermbeck, der als Bezirksvorsitzender auch gleichzeitig die Lagerleitung übernommen hat.

Das Bezirkslager 2019 ist das erste Großlager der DPSG im Bezirk Niederrhein-Nord, seitdem man sich im Jahr 2006 unter dem Titel „BLAN.B“ am Weseler Auesee getroffen hatte. Der Bezirk gehört zur Deutschen Pfadfinderschaft Sankt Georg (DPSG), dem katholischen Pfadfinderverband in Deutschland. Mit seinen 21 Stämmen und rund 2500 Pfadfindern in den Kreisen Kleve und Wesel ist er der größte Bezirk im Bundesgebiet. Er reicht von Emmerich bis Rheurdt und von Goch bis Schermbeck.