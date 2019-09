Unternehmerinnenforums Niederrhein und Herbrand Kevelaer : Das Geheimnis des skandinavischen Glücks

„Das Geheimnis des skandinavischen Glücks“heißt es am Mittwoch, 25. September, ab 19 Uhr im Stammhaus der Unternehmensgruppe Mercedes Herbrand an der Wettener Straße 18, in Kevelaer. Maike van den Boom, Halbholländerin und Wahlschwedin bringt frisches Wissen mit aus den innovativsten Ländern Europas: Schweden, Dänemark und Norwegen.

Sie wird eigens aus Schweden eingeflogen. Die nordische Unternehmenskultur bedarf keiner Terminologie wie Change, Agilität, Vertrauensarbeitszeit oder New Work. Sie beinhaltet und fördert all diese bereits auf selbstverständliche Art und Weise. So entsteht eine Kultur des Miteinanders, der Verantwortung und des Mutes. Es geht also um Werte, um wertorientierte Mitarbeiterführung, um Verantwortung und Gestaltungsraum.„Ein Thema, das gerade am Niederrhein viele Unternehmen umtreibt“, so Barbara Baratie, die diesen Event seitens des „Unternehmerinnenforums Niederrhein“ in Zusammenarbeit mit Herbrand vorbereitet.