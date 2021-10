Neues vom Schulleben in Kevelaer : Erfolgskonzept Schulmensa in Kevelaer

Kevelaer Der Vertrag mit dem SOS-Kinderdorf Niederrhein wurde verlängert. Das Besondere ist die Kombination aus Lehr- und Produktionsbetrieb. Junge Menschen erhalten eine fundierte Ausbildung.

In der Schulmensa der Stadt Kevelaer haben Bürgermeister Dominik Pichler und Fachbereichsleiter Ulrich Berns den Vertrag zum Betrieb der Schulmensa in der Wallfahrtsstadt Kevelaer mit dem SOS-Kinderdorf Niederrhein verlängert. Die Vertragsverlängerung tritt am 1. Januar 2022 in Kraft und läuft zunächst bis zum 31. Juli 2027.