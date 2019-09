Kevelaerer Jubiläum : Ein Hoch auf 300 Jahre Handwerk

Zu den Gästen der Jubiläumsfeier zu 300 Jahre Holzbau van Aaken gehörten auch Landrat Wolfgang Spreen, NRW-Wirtschaftsminister Andreas Pinkwart, Bürgermeister Dominik Pichler und Landtagsabegeordnete Margret Voßeler-Deppe. Foto: Evers, Gottfried (eve)

Zur Jubiläumsfeier kamen Gäste aus der landesweiten Politik, wie Andreas Pinkwart, ins Priesterhaus nach Kevelaer.

Es ist ein Jubiläum, wie man es in der Handwerkerbranche nur selten erlebt: Seit nunmehr 300 Jahren besteht die Firma van Aaken aus Kevelaer und ist seit jeher familiengeführt.

Anlässlich dieses besonderen Jubiläums lud Firmenchef Heinz-Josef van Aaken zahlreiche Gäste aus Politik, Wirtschaft und Handwerk sowie Familie und Freunde ins Kevelaerer Priesterhaus ein, welches passenderweise der Ort war, an dem die Firmengeschichte vor 300 Jahren ihren Anfang nahm. Dort wurde Casper te Niersen 1719 vom Pater des Oratorianerklosters ein Darlehen gegeben, das ihm ermöglichte, die Firma zu gründen. „Dies war eine mutige und weitsichtige Entscheidung“, kommentierte Heinz-Josef van Aaken diesen Baustein in der Firmengeschichte.

Info Von der Gründung bis zur 14. Generation Firmengründung 1719 durch Caspar te Niersen in Kevelaer. Firmeninhaber Der aktuelle Firmeninhaber Heinz-Josef van Aaken überreichte bei den Feierlichkeiten am Freitag die Aufgaben an seinen Sohn Martin van Aaken. Aufgaben Van Aaken hat folgende Schwerpunkte: Tischlerei, Holzhausbau, Denkmalpflege, Zimmerei, Holzschutz und Ingenieurbüro. Eines der großen Projekte war der Wiederaufbau der St. Antonius Kirche Kevelaer.

Von da an waren der Holzbau und die Denkmalpflege beim Kevelaerer Familienunternehmen gar nicht mehr wegzudenken. Bis zum Ende des 19. Jahrhunderts war es Tradition, dass einer der Söhne des Firmenführers aus der Familie te Niersen das Unternehmen übernahm, bis 1894 der einzige Sohn des damaligen Firmeninhabers verstarb. Parallel hatte sich das Handwerksunternehmen van Aaken entwickelt. Im Jahr 1903 heirateten die Kinder beider Familien und fügten dadurch nicht nur die Familien, sondern auch die Unternehmen zusammen. So ist es in diesem Jahr möglich, auf 300 Jahre Firmengeschichte zurückzublicken.

Heinz-Josef van Aaken blickte auf die lange Firmengeschichte zurück. Foto: Evers, Gottfried (eve)

Landeswirtschaftsminister Andreas Pinkwart kam nach Kevelaer, um seine Glückwünsche auszusprechen: „Ich möchte gratulieren und Danke sagen dafür, was Sie hier und im Land getan haben.“ Denn das Handwerk sei ein wichtiger Bereich für Nordrhein-Westfalen. „Es ist nicht selbstverständlich, dass erfolgreiche Unternehmen von der Familie übernommen werden“, drückte Pinkwart seine Achtung vor der Familie van Aaken aus. Auch Andreas Ehlert, der Präsident der Handwerkskammer Düsseldorf, gratulierte der Familie. „Ihre Geschichte ist ein Beispiel, wie man mit Anstrengung seinen Wohlstand erreichen kann“, lobte Ehlert. „Eine Firmengeschichte, die sich durch 300 teilen lässt, hatte ich noch nie“, verdeutlichte er die Besonderheit des Ereignisses. Bürgermeister Dominik Pichler wandte sich ebenfalls mit warmen Worten an die Familie: „Wenn ein Unternehmen in der 13. Generation auf dem Markt besteht, heißt das mehr, als dass das Unternehmen gute Leistungen erbringt. Es heißt auch, dass die, die vorne stehen, dafür gesorgt haben, dass alle im Team gute Arbeit leisten.“ Hinzu kamen Grußworte der ehemaligen Bundesbauministerin Barbara Hendricks sowie des Landesinnungsmeisters Rainer Söntgerath.

Die nächsten Generationen stehen schon in den Startlöchern beim Kevelaerer Familienunternehmen van Aaken. Foto: Evers, Gottfried (eve)

In seiner Rede erklärte Heinz-Josef van Aaken, dass es für ihn nach 43 Jahren „Lehrzeit“ an der Zeit sei, das Steuer an seinen Sohn Martin van Aaken zu übergeben. „Wir haben beschlossen, den Wechsel ganz ohne große Theatralik hier und heute mit einem Handschlag zu vollziehen“, sagte er und übergab damit seine Position als Firmeninhaber an seinen Sohn, der damit die 14. Generation begründet. Er müsse sich nun dem Projekt „Van Aaken 300+“ widmen. Heinz-Josef van Aaken betonte, dass er ein starkes Team hinter sich habe. Es besteht aus 20 Mitarbeitern, von denen einige schon seit mehr als 30 Jahren Teil des Teams sind. „Sie gehören zum Primärtragewerk der Firma“, so van Aaken.