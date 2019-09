Zu Gast in Straelen : Politiker informieren sich bei Bofrost über Ernährungs-Ampel

Zu Gast in Straelen

Die CDU-Bundestagsabgeordneten Stefan Rouenhoff und Johannes Röring besuchten Bofrost.

Die CDU-Bundestagsabgeordneten Stefan Rouenhoff und Johannes Röring (Wahlkreis Borken II), der auf Einladung von Rouenhoff in den Kreis Kleve gekommen ist, haben gemeinsam das Familienunternehmen Bofrost besucht, um sich vor Ort mit dem Straelener Bürgermeister Hans-Josef Linßen sowie mit Jörg Körfer, Vorsitzender des Beirats der Bofrost-Familienunternehmen, und Matthias van der Donk, Bereichsleiter Corporate Marketing/Communication/Strategy, auszutauschen. Neben Standortthemen wie der Infrastruktur am Niederrhein stand auch der Austausch zum Verbraucherschutz, zum europäischen Binnenmarkt und zu einer freiwilligen farblichen Lebensmittelkennzeichnung auf der Agenda. Bofrost setzt seit März den so genannten „Nutri-Score“ als zusätzlichen Service für seine Kunden ein, um mehr Transparenz und Orientierung beim Lebensmittelkauf zu geben.