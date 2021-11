Frauenfilmnacht : „Komponistinnen“ im Klever Kino

Jessica Saum, Sigrun Hinzen, Karla Viebahn und Barbara Baratie (v. li.) mit dem Poster zum Film, der die Geschichten vierer Komponistinnen erzählt, deren Werke bis heute fast unbekannt sind. Foto: Leonie Miß

Kleve In etwas abgewandelter Form findet im kommenden Frühjahr wieder die Frauenfilmnacht im Klever Kino statt. Anstatt des „Blind Dates“ mit drei unbekannten Filmen setzen die Organisatorinnen dieses Mal auf eine Dokumentation.

Im kommenden Frühjahr laden das Unternehmerinnen Forum Niederrhein und das Tichelpark Cinema erneut zur jährlichen Frauenfilmnacht ein. Anders als bisher werden nicht drei bis zum Tag der Vorführung, unbekannte Filme präsentiert, sondern nur noch einer. Dabei handelt es sich um die Dokumentation „Komponistinnen“ von Tim van Beveren, Journalist und Filmemacher, und der Pianistin Kyra Steckeweh. „Nach einer einjährigen Pause sind wir froh, dass wir das Programm fortsetzen können,“ sagt Barbara Baratie vom Unternehmerinnen Forum. Die Benefiz-Veranstaltung nutzen die Organisatorinnen ebenfalls, um Spenden für das Frauen-Projekt „Buantamdi“ zu sammeln. Hierbei handelt es sich um eine Frauen-Gruppe in der ländlichen Region Makolondi im Niger, die seit einigen Jahren mit Mikrokrediten unterstützt werden. Baratie sagt: „Wir sind selbstständige Unternehmerinnen und wollen diese Frauen in ihrer Selbstständigkeit unterstützen.“

Karla Viebahn ist Ko-Produzentin des Dokumentarfilms, der am 17. März im kommenden Jahr in Kleve vorgeführt wird. Für sie ist der Film ein Herzensprojekt: „Ich habe damals in München gelebt und von dem Aufruf zur Unterstützung des Filmes gehört. Ich hatte sofort die Vision: Ich möchte, dass der Film in Schulen gezeigt wird.“ Die Dokumentation „Komponistinnen“ begleitet die Musikerin Kyra Steckeweh auf der Spurensuche durch Europa zu den Lebens- und Wirkungsstätten der Musikerinnen Mel Bonis, Lili Boulanger, Emilie Mayer und Fanny Hensel, Komponistinnen aus dem 19. Jahrhundert, deren Werke der Mehheit unbekannt sein dürften. Besonders wollen Steckeweh und van Beveren damit die Fragen beantworten, warum besonders Frauen als Komponistinnen weitestgehend unbekannt geblieben sind und bis heute auch kaum bis gar nicht ihre Musik gespielt wird.

Info Ticketverkauf zur Frauenfilmnacht Paket: 25 Euro In dem Preis sind 10 Euro zugunsten des Frauen-Projektes „Buantamdi“ der Aktion Pro Humanität e.V. Tickets sind erhältlich unter www.kleverkinos.de oder an der Kinokasse.

Sigrun Hintzen vom Ausschuss Kultur und Stadtgestaltung sagt: „Diese Stücke sind unfassbar unterrepräsentiert. Durch den Film habe ich etliche neue Namen und Werke kennengelernt.“ Heute gebe es eine Vielzahl von Komponistinnen, die aber nur Kennern ein Begriff seien. „Ich bin sehr stolz und fühle mich sehr geehrt, dass ich bei diesem Projekt mit dabei sein darf,“ sagt Viebahn. Prämiert wurde die Dokumentation aus dem Jahr 2018 bereits mit vier Preisen, darunter als „Best Documentary about Women“ beim „3rd Alive Doc International Documentary Film Festival“ in Los Angeles oder als „Best Documentary Feature Film“ in Washington beim „10th World Music and Independant Film Festival“.